El PP demana a Illa i Puig "menys mini cimeres Commonwealth i més pressió a Sánchez per a canviar el finançament"

Mitjançant un comunicat, la secretària general ha manifestat que "Puig ha de deixar d'una vegada els complexos i el servilisme a Catalunya i posar-se a treballar per a resoldre la situació de la Comunitat Valenciana".

"De poc serveix que es reunisca amb el cap de l'oposició de Catalunya, si després el president català no es vol asseure en la Conferència de Presidents o el PSC no defèn des de Catalunya un model que done més diners als valencians per a finançar l'educació, sanitat i servicis socials", ha considerat.

En aquest sentit, Catalá ha recordat que l'actual model de finançament va ser aprovat pel PSOE cedint als independentistes. "El que han de fer Puig i Illa és evitar-ho i defendre una reforma que finance millor als valencians", ha assenyalat.

Catalá s'ha manifestat així en relació a la trobada de Puig i Illa aquest matí. Sobre aquest tema, ha assenyalat que "normalitat en les relacions amb representants de les CCAA ha d'haver-la tota, però pareix que Puig té diferents formes de mesurar eixa normalitat".

Així, ha recordat que la trobada amb el president andalús pel finançament autonòmic no tindrà lloc fins a setembre, "a altres com la de defensa del transvasament Tajo-Segura amb Múrcia i Andalusia les ha titlat d'aquelarre i en canvi rep amb els braços oberts a Illa o a Armengol, amb qui vol formar una Commonwealth que no se sosté per cap costat".

PREGUNTA SOBRE EL TUIT DELS PAÏSOS CATALANS

Així mateix, la secretària general del PPCV ha assenyalat que aquesta "mini cimera Commonwealth de Puig amb Illa i de Soler amb la portaveu dels socialistes catalans arriba "l'endemà que des de la Generalitat es difonguera un missatge en xarxes socials en el qual es parlava del Mercat Central de València com a part dels inexistents Països Catalans".

Sobre aquest tema, ha anunciat que des del Grup Parlamentari en Les Corts s'han presentat aquest matí dos preguntes, una escrita i una altra oral, en la qual s'interroga al Consell sobre "si creu que la Comunitat Valenciana forma o hauria de formar part d'eixos denominats Països Catalans", així com per la persona autora del contingut i la persona responsable d'haver ordenat eixa publicació a les xarxes socials de la Generalitat. Les dos preguntes han sigut formulades per la síndica, Eva Ortiz.

"La Comunitat Valenciana té els suficients problemes i dificultats com perquè Puig es deixe de visites de cortesia i el seu Govern deixe els Països Catalans i es posen a treballar en vacunació, en reforços sanitaris, en reflotar la situació econòmica. Els valencians no es mereixen aquesta vergonya", ha conclòs Catalá.