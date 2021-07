Vecinos de Horta piden dimisiones en el Ayuntamiento de Barcelona por derribar dos casas con valor histórico

Vecinos del barrio de Horta de Barcelona llevaban meses luchando para que el ayuntamiento no tirara abajo la que ellos consideraban “la joya de Aiguafreda". Recogieron firmas y llegaron a presentar un recurso en el consistorio, pero no lo han conseguido. Ahora, piden la dimisión del director de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio de Barcelona, Marc Aureli Santos, por permitir el derribo de dos casas del núcleo histórico del barrio.

Horta fue uno de los pueblos que se acabó formando parte de Barcelona en 1904 y que, desde el siglo XVIII hasta la mitad del XIX, fue testigo de cómo las lavanderas lavaban la ropa de las clases altas de la ciudad. Recorrían las calles de Barcelona ofreciéndose a recoger la ropa de los barceloneses para después subir cargadas hasta Horta, donde limpiaban la ropa.

A día de hoy, todavía quedan en pie algunas casas con huertos, pozos y lavaderos que conservan la esencia y la historia de estas mujeres. Algunas están protegidas, como las de la calle Aiguafreda. No obstante, una manzana más abajo, hay una fila de casas que no lo está. Se trata de las que están situadas en la calle Llobregós con la Baixada de Can Mateu.

La calle Aiguafreda, más conocida como la calle de Les Bugaderes de Horta, está protegida por el Ayuntamiento por su valor histórico. Miquel Taverna

Al no estar protegidas, el Pla General Metropolità (PGM) del Carmel estableció que se podrían destruir tres históricas casas con lavaderos y pozos para construir un parque público de vivienda y hacer una promoción para la construcción de viviendas en la Baixada de Can Mateu. Finalmente, y gracias a la presión vecinal, el consistorio ha mediado con la promotora Tuemon Consulting para dejar sin derribar una de estas tres casas. Las otras dos, no obstante, sí han terminado cayendo.

El Pou, un grupo de historiadores de la zona, ha sido uno de los protagonistas en la lucha de la conservación de la zona. Una de sus portavoces, Dolors Canudas, declaró hace meses a este diario que, si derribaban alguna de estas tres casas, se le daría “un mordisco a una zona que se mantiene temáticamente coherente e intacta desde mediados del siglo XIX".

Por su parte, el consistorio se ha defendido diciendo que los edificios declarados con valor patrimonial sí se mantienen en pie, y que el proyecto urbanístico respetará el carácter de esta zona de Horta. Además, asegura que la casa que han salvado sí la declararán bien de interés patrimonial para que no corra peligro en un futuro.

Propuesta de actuación del nuevo plan urbanístico para los alrededores de la calle Aiguafreda. EL POU

Los vecinos, no obstante, no tienen suficiente con estos argumentos, y pedirán responsabilidades por el “mordisco” que se le ha dado al patrimonio histórico de su barrio. Por ello, la Plataforma Salvem l’Illa de les Bugaderes d’Horta, que agrupa una veintena de entidades y asociaciones del barrio -entre ellas la Asociación de Vecinos de Horta- reclama que sea el director de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona quien renuncie a su puesto por lo ocurrido.