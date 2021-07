UPO.- La UPO acogerá este martes un taller de fabricación de celdas solares por serigrafía

Este curso está dirigido por el profesor de la UPO y de la Cinvestav-Mérida de México, Gerko Oskam y contará a lo largo del día con cuatro conferencias impartidas por Emilio Palomares, Paul Pistor, Javier Navas y Pablo P. Boix.

Por otro lado, continúa celebrándose en formato virtual el seminario 'Pandemia y alternativas democráticas. Una lectura marxista del cambio de época', dirigido por el catedrático de la Universidad de Sevilla Francisco Sierra.

Este curso analizará en su segundo día la cultura y la comunicación tras el Covid-19, las alternativas postcapitalistas, el análisis feminista tras la pandemia y el trabajo de cuidados tras el Covid-19.

Por su parte, en esta ocasión de forma presencial, también continuará el curso 'La dinámica metropolitana de las ciudades: retos para la gobernanza y la gestión de las áreas metropolitanas'.

A lo largo de su segunda jornada, este seminario celebrará ocho conferencias que se engloban dentro del segundo bloque del curso, titulado 'Gobernanza metropolitana y planificación estratégica de ciudades', en el que, entre otros temas, se tratará la gestión de ciudades como Turín, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Málaga y Almería.

El título 'Relaciones Internacionales y cambio político en el Norte de África y Oriente Medio' seguirá su programación de forma virtual y lo hará con coloquios como 'La desafección política tunecina a través de sus procesos electorales' o los 'Movimientos sociales periféricos en el Magreb' y la mesa redonda 'Sinergias periodismo-investigación en los trabajos de campo en el Magreb y Oriente Medio'.

El curso 'Transmisión cultural en el aula de lenguas extranjeras: metodología y herramientas desde múltiples perspectivas' concluirá este martes con el taller 'Enseñar cultura sin que suene raro. Retos y estrategias para abordar la cultura con estudiantes asiáticos en la clase de ELE', impartido por Mario Monterrubio, y con varias conferencias sobre culturas postcoloniales, estereotipos y culturemas desde una perspectiva de género y la transmisión de referencias culturales.

Asimismo, se iniciará el seminario 'How to draft contracts in English', que se impartirá de forma virtual y que abordará cómo en el ámbito jurídico y dentro de las relaciones comerciales internacionales, los contratos desempeñan "un papel muy relevante", de manera que resulta de "vital importancia utilizar las fuentes jurídicas, el vocabulario y el formato más apropiado para redactar las cláusulas que se suelen incluir en un contrato".