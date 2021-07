Fiscalia demana que se cite a declarar a sis persones pels grups de Whatsapp del PSPV de Sant Vicent del Raspeig

Entre aquestes persones es troben un edil en l'actualitat, tres exregidors -un d'ells va ocupar el càrrec en 2001-, una exjefa de premsa i una assessora del grup municipal, tots del PSPV.

El Ministeri Públic aprecia indicis de delictes d'infidelitat en la custòdia de documents i tràfic d'influències a causa de l'intercanvi d'informació municipal sensible que hi havia en els xats, segons detalla Informació.

La investigació va arrancar arran d'una denúncia presentada per un particular contra tots els regidors i militants que figuraven en els grups de WhatsApp paral·lels en els quals presumptament s'intercanviava informació municipal de les juntes de govern a tercers que no guardaven relació amb l'Ajuntament.

Així mateix, el PSPV va resoldre el passat mes de juny els expedients que tenia oberts a cinc dels implicats pels quals va sol·licitar a Ferraz l'expulsió del partit per als tres exregidors i la cap de premsa per faltes molt greus i suspensió de militància per 18 mesos per a l'encara regidor per falta greu.

L'obertura d'expedients es va donar després que es feren públics insults a funcionaris i al propi alcalde per part d'alguns dels involucrats a través de grups de WhatsApp formats per alguns regidors, simpatitzants i membres de la militància local.