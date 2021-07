Unides Podem demana al Botànic que recolze la moratòria antidesnonaments

Unides Podem-Esquerra Unida ha expressat el seu suport a la declaració institucional que la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) ha presentat aquest dilluns en Les Corts per a reclamar al Govern que amplie la moratòria antidesnonaments, que acaba el 9 d'agost. També ha demanat el suport del Botànic, el govern valencià que comparteix la confluència amb PSPV i Compromís.

Aquesta concentració de la PAH ha comptat amb la síndica d'UP i líder autonòmica de Podem, Pilar Lima, i el responsable d'Organització d'EUPV, Luis Poveda, al costat d'altres representants dels dos partits.

En 2015, el parlament valencià va aprovar una declaració institucional per a impedir més desnonaments. "Des d'aleshores, malgrat els esforços dels diferents governs centrals i autonòmics, que sens dubte han frenat el procés, la situació continua sent extraordinàriament preocupant", adverteix la confluència en un comunicat.

De fet, segons les seues xifres, a la Comunitat Valenciana s'han registrat un total de 49.406 desnonaments entre 2015 i el primer trimestre de 2021.

Açò demostra, per a Lima, que les mesures adoptades en el seu moment s'han de prorrogar a partir del 9 d'agost perquè "els desnonaments sense alternativa habitacional no haurien de produir-se en una democràcia avançada". Per a açò, UP proposarà la resta de formacions que componen el Botànic presentar la declaració institucional de la PAH com a proposició no de llei (PNL) conjunta.

"El dret a la vivenda no és negociable, i en una situació tan dura com la qual estem vivint hem de redoblar esforços perquè no hi haja famílies sense casa ni cases sense famílies", afig Estefania Blanes com a portaveu adjunta. Al seu juí, és tan important ampliar aquesta moratòria com regular els lloguers o sancionar a les grans tenidors que no traguen les vivendes al lloguer a preus assequibles, per al que promet "treballar sense descans per a aconseguir garantir aquest dret fonamental".

Segons destaca UP, tant la ministra de Drets Socials i coordinadora de Podem, Ione Belarra, com el vicepresident segon i conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, han defés la necessitat de prorrogar les mesures antidesnonaments.

En la declaració, els afectats per la hipoteca reclamen a les Corts que, a més de reiterar els compromisos adquirits en la declaració institucional de 2015, insten el Govern a desenvolupar i mantindre totes les mesures adoptades pels executius anteriors i l'actual, incloent les que s'arrepleguen en el Reial decret 11/2020, per a "acabar amb els desnonaments de famílies vulnerables sense alternativa habitacional i, de manera especial, evitar que cap xiquet o xiqueta o persona major o depenent puga ser fet fora de la seua vivenda si no es disposa d'alternativa per qualsevol dels procediments que existeixen actualment o que posen en funcionament mercat o administracions".