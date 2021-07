L'Ajuntament de València comparteix l'estratègia anti-botelló amb els veïns de l'avinguda d'Aragó

En la reunió han participat els regidors d'Espai Públic, Lucia Beamud; Qualitat Acústica i de l'Aire, Giuseppe Grezzi, i Protecció Ciutadana, Aarón Cano, al costat de l'Associació de Veïns d'Aragó-Bèlgica, informa el consistori.

Els veïns han traslladat els efectes col·laterals que provoca l'oci nocturn, mentre el regidor de Protecció Ciutadana ha defès que "les fórmules del passat no serveixen" i que s'obri un marc legal amb la nova ordenança de convivència ciutadana per a "atallar el problema".

Sota aquest prisma, Cano ha insistit en la necessitat de conscienciar als joves perquè "comprenguen que l'oci nocturn ha de ser un poc més normalitzat, més tranquil, no com el qual estem observant". També ha apostat per obrir nous espais de diàleg o normatius i per continuar treballant al costat de les associacions de veïns per a solucionar el problema.

Com a responsable d'Espai Públic, Beamud ha remarcat el pla d'inspecció dissenyat pel seu departament com a instrument per a previndre problemes associats amb l'oci nocturn. "No es tracta només d'atendre denúncies, sinó d'inspeccionar locals per a evitar molèsties i beneficiar així al conjunt de la ciutadania", ha destacat dins d'un pla que "suposa un salt qualitatiu perquè ha permès reduir el nombre d'expedients i atendre més queixes i molèsties, la qual cosa redunda en un major benestar per a la ciutadania".