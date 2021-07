L'Ajuntament d'Alacant inverteix més d'un milió en el pla de renovació dels camps de futbol

20M EP

NOTICIA

L'Ajuntament d'Alacant compta amb 1.098.659 euros per a remodelar i renovar sis camps de Futbol 11 i set municipals situats en els Poliesportius de San Blas, Florida Bábel, Juan XXIII, així com les instal·lacions del centre esportiu de Toìmbola que milloraran l'edifici, els vestuaris i l'eficiència energètica, a través de quatre projectes que la regidoria d'Infraestructures porta a la pròxima junta de Govern per a la seua aprovació, en coordinació amb la regidoria d'Esports.