Ayuso recibe a Leopoldo López en la sede del Gobierno madrileño para analizar la situación de Venezuela y Cuba

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este lunes en la Real Casa de Correos (sede del Gobierno regional) al líder opositor venezolano, Leopoldo López, donde han analizado la situación que vive actualmente Venezuela y Cuba.

En este encuentro, se ha debatido sobre la etapa que se encuentra el país caribeño, así como el "crecimiento del autoritarismo en Hispanoamérica", según un comunicado del Ejecutivo regional.

Además, en la reunión, donde también ha estado presente el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha servido, para abordar lo ocurrido en los últimos días en Cuba con las protestas ciudadanas en las calles contra la "dictadura" que rige en ese país y la respuesta autoritaria del Gobierno de la Isla.

El pasado viernes, el líder opositor venezolano, dio una rueda de prensa en el centro de Madrid para denunciar las últimas acciones del régimen de Nicolás Maduro, con especial hincapié en la detención del diputado y exvicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, que se llevó a cabo el pasado 12 de julio.

La rueda de prensa de Leopoldo López tuvo la intención, una vez más, de hacer un llamamiento a la unidad a todas las democracias del mundo, comandada por la Unión Europea y liderada por España.

"Les pedimos que no se olviden de lo que sigue ocurriendo en nuestro país, pedimos su apoyo porque creo que queda más que claro que en Venezuela no hay democracia, no hay condiciones para la competencia electoral", manifestó.

El político venezolano llegó a España el pasado 25 de octubre tras huir de Venezuela, donde fue encarcelado durante cinco años por participar en un fallido levantamiento militar, antes de poder refugiarse, en abril de 2019, en la residencia del embajador de España en Caracas.

Desde su llegada a Madrid, Leopoldo López se ha entrevistado ya con políticos españoles, entre otros, con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en su despacho de la sede del PSOE.