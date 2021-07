Marta López Álamo critica la censura que ha sufrido en TikTok por su vídeo: "No pienses que un baile incita al sexo"

Marta López Álamo ha expresado por historias de Instagram su cansancio de las redes sociales. Esta vez, la influencer y novia de Kiko Matamoros ha recibido la notificación de TikTok de que se iba a borrar su cuenta de forma permanente por un vídeo en el que bailaba en bikini.

"Me han borrado permanentemente la cuenta. Ya me la habían bloqueado alguna vez por desnudez e incitación a los actos sexuales", ha aclarado en su cuenta de Instagram. Sin entender lo que ha ocurrido, ha resubido el vídeo en concreto a su reels, explicando la situación.

Según ha concretado en sus historias, entiende el público habitual de la red social pero no percibe la denuncia exacta recibida. "Es una red social para adolescentes, pero yo veo vídeos de niñas que hacen vídeos infinitamente más sexuales que el baile chorra que he hecho yo y no les borran la cuenta", ha protestado con indignación.

"No entiendo la percepción de sexo y la desnudez que tiene TikTok, pero telita. Conozco a muchas influencers y modelos que sigo que les está pasando. Y no entiendo nada". Con este texto, ha querido dar visibilidad a la situación que, comenta, también afecta a varios compañeros.

La modelo de 24 años ha indicado que desconoce el criterio de selección que sigue esta red social para considerar si "un vídeo es sexual o no", ante lo cual ha querido especificar: "No pienses que un baile incita al sexo".

"Al final se van a cargar ellos solos su red social porque todos se van a pasar a Reels, porque les está pasando a un montón de influencers", y, entre las afectadas, ha destacado los nombres de Laura Escanes y Estela Grande.

Se trata de la segunda experiencia bajo la censura que pasa en el mismo año, después de que Instagram le hiciera eliminar una de sus publicaciones en marzo.

Fotografía censurada en las historias de Marta López. @MARTALOPEZALAMO / INSTAGRAM

"Chicos, en el vídeo se me veía un poco lo que viene siendo el pezoncillo. No pasa nada. Aquí eso lo tenemos todos y todas, aunque Instagram solo censure a las chicas", protestaba entonces.