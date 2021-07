Puig no contempla reinstaurar l'obligació de portar mascareta en espais públics però recomana utilitzar-la

El president de la Generalitat, Ximo Puig, no contempla reinstaurar l'obligació de portar la mascareta en llocs públics, però sí ha recomanat utilitzar-la "al menor dubte" que puga haver-hi una aglomeració.

Així s'ha pronunciat Puig aquest dilluns en declaracions als mitjans abans d'assistir a un esmorzar de treball de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), on ha demanat aplicar "sempre el sentit comú" i ha considerat que "no és necessari fer permanentment accions de caràcter normatiu", sinó "aplicar la corresponsabilitat".

Per això, ha indicat que des de la Generalitat no veuen necessari utilitzar-la en espais naturals o platges però "sí en tota la resta d'espais". A més, ha insistit que cal "tindre en compte que si no es donen les condicions de distància, és fonamental portar la mascareta".

"La pandèmia està molt entre nosaltres, no pot haver-hi cap tipus de relaxació més enllà d'allò que siga raonable", ha manifestat.