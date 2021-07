La mujer y el hijo de Arturo Valls lo sorprenden acudiendo a '¡Ahora caigo!': "Ya me he despistado"

Arturo Valls se encuentra grabando los últimos coletazos de ¡Ahora caigo! antes de su cancelación. Programas muy emotivos en los que las despedidas y la emoción están presentes en todo momento.

Durante el programa del pasado domingo, Valls tuvo una grata sorpresa que se encontraba entre el público, y es que tanto su mujer como su hijo habían acudido en calidad de espectadores.

Una sorpresa que no dejó indiferente al presentador que, cuando se dio cuenta, no pudo disimular su desconcierto.

"Si está ahí Martín, si ha venido a verme mi hijo. ¡Qué sorpresa! Y su madre, claro", exclamó contento el conductor del espacio de Antena 3.

La alegría pasó a la diversión cuando el humorista gastó una broma antes de intentar seguir con el programa: "Vale, cariño, ahora os veo, que estoy aquí haciendo unas movidas".

Pero el presentador, visiblemente perdido, tuvo que pedir ayuda del público para que le ayudasen a saber cuál era el siguiente paso: "¿Pero por qué me hacéis estas cosas? Ya me he despistado".