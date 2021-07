La Policia desallotja a Alacant un restaurant que tenia sis empleats, entre ells la cuinera, amb covid

La primera intervenció es va produir el divendres cap a les 20.00 hores, quan els efectius van entrar en un establiment de restauració en el centre d'Alacant on es trobava una treballadora a la cuina, malgrat haver rebut resultats positius de covid.

A continuació, els agents van identificar a 35 persones que es trobaven dins d'aquest establiment, 14 treballadors i 21 clients, que van ser desallotjats, i es va dur a terme la clausura del restaurant fins al diumenge. No obstant açò, el dissabte la Policia va tornar a realitzar una inspecció en aquest establiment i va notificar al responsable els noms dels sis treballadors que estan contagiats amb positiu en Covid i no poden treballar en aquest restaurant.

Tant el responsable com la treballadora s'enfronten a unes sancions molt greus per incomplir les mesures sanitàries adoptades per la Generalitat Valenciana per a frenar la pandèmia.

D'altra banda, s'ha denunciat sis establiments per excés de vetlladors i permetre el consum d'alcohol fora del local, igualment s'ha sancionat un altre local en trobar-se obert al públic, amb clients al seu interior, fora de l'horari.