Cvirus.- Benicàssim imposa 12 denúncies per incomplir el toc de queda en la primera setmana amb limitació de mobilitat

Benicàssim (Castelló) ha comptabilitzat druante la primera setmana amb toc de queda 12 denúncies per incomplir l'horari establit de limitació a la mobilitat, de 1.00 a 6.00 hores de la matinada.

Des de la regidoria de Seguretat, l'edil responsable, Natividad Alonso, ha indicat que "des de l'inici del mes de juliol s'han aconseguit les 50 infraccions per l'incompliment de la normativa Covid-19, com pot ser el no portar mascareta -33 denúncies-, per reunions que excedeixen el nombre de persones permès -2- o, des de dilluns passat, per infringir el toc de queda".

Dins de les xifres acumulades durant aquest mes de juliol, el major nombre d'infraccions comptabilitzades es refereixen a no portar mascareta quan no es pot complir la distància de seguretat requerida. En aquest punt, l'alcaldessa, Susana Marqués, ha posat l'accent en les tres regles bàsiques per a frenar la propagació del Covid-19, "l'ús de la mascareta, mantindre la distància interpersonal establida i realitzar una freqüent rentada de mans".

Segons el balanç de la primera setmana amb toc de queda en el municipi, la primera edil indicat que el comportament ha sigut, en general, "exemplar". "Confiem que totes les mesures adoptades per les autoritats sanitàries servisquen per a revertir la situació com més prompte millor", ha afegit.