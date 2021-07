Barcones reprocha al PP que se queje cuando van a llegar a la comunidad "más fondos que nunca"

Barcones, que ha visitado la capital palentina para ofrecer información sobre los Fondos Europeos a los responsables provinciales del partido, ha añadido que la financiación va a llegar a pesar de que el PP "ha hecho piña" para que el dinero no llegara.

"Solo oímos lloriqueos por parte de los populares, de lo mal que los trata el Gobierno de España y del poco dinero que les llega cuando no habían llegado tantos fondos nunca" ha reiterado.

Así, ha señalado que, en vez de estar quejándose, tendrían que estar trabajando para tener un proyecto de comunidad, porque ha "quedado claro que no lo tienen" ha asegurado, con la presentación de la biblioteca de proyectos al sacar "lo que tenían en los cajones".

Asimismo, ha lamentado que tan solo hayan presentado seis proyectos contra la despoblación en la comunidad que más la sufre y que no aprovechen los fondos cuando la región los necesita.

"El problema es que no bajan al territorio, no visitan los pueblos" ha aseverado, mientras les pedía que si no son capaces de plantear un proyecto "que se dejen ayudar" porque van solos "contra todos y contra todo".

Virginia Barcones ha apuntado que llevan esperando que comparezcan en las Cortes pero "no escuchan a nadie" por eso desde el PSCyL van a aunar esfuerzos y trabajo para conseguir el mayor volumen de fondos europeos y que el tren "no pase lejos de Castilla y León".

"Esperamos que la Junta cambie el tumbo porque lastra las oportunidades de la región" ha finalizado.

En la misma línea se ha expresado la secretaria Provincial del PSOE en Palencia, Miriam Andrés, que a pesar de que han llegado más de 62 millones de euros para la recuperación económica y social y de 24 para rehabilitar edificios públicos, en Palencia "no se ha solicitado nada".