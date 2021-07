González Pons assegura que Mazón pot ser el president que la Comunitat Valenciana necessita en aquest moment

L'eurodiputat del PP en el Parlament Europeu, Esteban González Pons, ha assegurat aquest dilluns que president del PPCV, Carlos Mazón, pot ser "el president que la Comunitat Valenciana necessita en aquest moment perquè és jove i té ganes i idees" i el que fa falta és "força".

González Pons s'ha manifestat així durant la visita que ha realitzat a l'avinguda de Lidón de Castelló en ser preguntat per la nova Executiva del PP a la Comunitat Valenciana.

"Crec que que el PP ha començat una nova etapa, els projectes vius són els que regeneren i era necessari que el PP fóra capaç de renovar-se i de donar-li a la Comunitat Valenciana una alternativa jove i renovada", ha subratllat l'eurodiputat, qui també ha mostrat el seu suport a María José Catalá.

González Pons, a més, s'ha referit a la renovació del partit a Castelló, indicant que el PP és un partit nou i de dones joves. Si poguera, això seria en tots els partits a Espanya", ha afegit.

Sobre si li agradaria tindre algun càrrec de responsabilitat en Comunitat Valenciana en aquesta nova etapa, ha apuntat: "Hem parlat de renovació i no puc contradir-me ara. Jo estaré on he d'estar i després, a la meua casa".