Compromís demana la compareixença de Montero perquè explique com millorarà el finançament valencià

Aquesta petició respon al fet que el PIB per càpita dels valencians segueix en la posició 12 i el finançament per càpita per sota de la mitjana estatal, segons reflecteix un estudi elaborat per la Cambra de comerç i el Consell General d'Economistes d'Espanya.

Davant aquesta situació, el senador de la coalició, Carles Mulet, vol que la ministra socialista faça balanç de la seua actuació en la present legislatura per a acabar amb la "injustícia" que suposa l'actual sistema de finançament "especialment" a la Comunitat.

"Gens s'ha fet per a corregir xifres tan escandaloses com que cada valencià reba 1.000 euros menys que un càntabre o que la bretxa entre la mitjana estatal i la valenciana quant a les transferències per habitant ens situen ja en 400 euros menys respecte a la mitjana", denúncia en un comunicat.

Mulet recorda així "el flagrant incompliment pel PSOE dels acords d'investidura amb Compromís, que van propiciar l'arribada al Govern d'una suma de forces progressistes".

Al seu juí, aquest govern compartit amb Unides Podem segueix la dinàmica dels últims de PSOE i PP, "la qual cosa suposa per als valencians una desil·lusió i una frustració en haver d'estar constantment reclamant que es corregisca tal greuge, qüestió compartida i reconeguda per tots els grups polítics, fins i tot pel propi PP".

És més, el parlamentari castellonenc adverteix que l'aportació valenciana per càpita a l'Estat situa la Comunitat en la quarta posició, la qual cosa "implica una anomalia clara del sistema". "Som pobres, però no rebem la solidaritat interterritorial que deuríem", lamenta.

Aquesta situació de dèficit fiscal, apunta, ha afectat la qualitat dels servicis fonamentals, les infraestructures, el benestar social i la competitivitat empresarial de la Comunitat. I és alguna cosa que atribueix a l'actual sistema de finançament autonòmic, que "sempre ha atorgat al País Valencià recursos per capita inferiors a la mitjana, i també les menors inversions i ajudes estatals al territori valencià".

"Seguim contribuint com a rics via imposats molt més del que rebem, un contrasentit que ens caracteritza i que provoca el creixement del nostre deute acumulat, la qual cosa pot suposar un llast a la recuperació econòmica després de la pandèmia, ja que no eixiran igual de la crisi aquelles amb un bon finançament, que aquelles que tenim un sistema nefast, que ens perjudica", resumeix Mulet.