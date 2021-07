Tudanca ve "incomprensible" que CyL no tome medidas pese a ser de las CCAA más castigadas en todas las olas

Tudanca, tras una reunión mantenida entre la formación que dirige y la nueva Ejecutiva de CCOO en Castilla y León, se ha referido así a la actual situación epidemiológica en la Comunidad.

El líder de los socialistas castellanoleoneses ha señalado que ha hablado con algunos alcaldes en las últimas horas que le han trasladado "lo mismo que cualquier ciudadano de Castilla y León, una enorme preocupación".

Tudanca ha incidido en que la Comunidad es, junto con Navarra y Cataluña, una de las tres regiones de Europa con mayor incidencia de coronavirus y, desde el año pasado, "ola tras ola", la que más incidencia registra, con algunas ciudades entre las más altas.

"Me cuesta comprender que no se tome una decisión", ha señalado Luis Tudanca, quien se ha mostrado sorprendido por lo que ocurre en la Comunidad y considera que tiene que haber alguna explicación y causa para que sea una de las más castigadas.

PROBLEMAS DE LA SANIDAD

A su juicio, tiene que ver con falta de refuerzo de la sanidad, la ausencia de atención presencial y los cierres de centros de salud, así como el despido de rastreadores. De la misma forma, ha criticado la falta de adopción de medidas y búsqueda de consenso para ponerlas en marcha porque considera que "sin la complicidad de ciudadanos, a los que se abronca" es "difícil hacer frente a la pandemia".

El líder de los socialistas, quien ha recordado que siempre han estado dispuestos a mantener su "apoyo leal", ha lamentado que desde hace "muchos meses" no se cuente con ellos "para nada".

Así, ha censurado que mientras todas las comunidades están adoptando decisiones se escuche al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con una frase "al mejor estilo Rajoy", decir que iban a "adoptar decisiones o no" y ahora el portavoz de la Junta, Francisco Igea, diga que "en las próximas horas, quizá".

"No me parece serio", ha asegurado el líder de los socialistas de Castilla y León, quien ha reiterado que otras comunidades están tomando decisiones y ve "incomprensible" que Castilla y León sufriera mucho en las primeras olas por tener población envejecida, pero ahora que afecta a los más jóvenes vuelva a ser de las que más incidencia tiene y no tenga "turismo en masa" o una cantidad de gente joven "por encima de la media", por lo que "los fallos deben estar en otro sitio".