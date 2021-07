Almeida (Otea) critica el cierre del ocio nocturno y achaca los brotes a los botellones y reuniones en casas

En unas declaraciones a los medios, ha asegurado que "los chavales" cuando les preguntan los rastreadores, no les van a decir que estuvieron en un botellón porque es algo que no se puede hacer. "Te dicen que estuvieron en un bar", ha agregado, pero ocultan que pudieron estar 35 personas en una casa, o que "durmieron 14 en una habitación". "Eso no se lo cuentan a los padres y madres, mucho menos a los rastreadores", ha agregado.

Tras estas declaraciones, Almeida ha remarcado que no solo los jóvenes actúan así, sino que en edades más avanzadas, "se hace lo mismo, un poco más disimulado", quedando en casas a cenar, quitando las mascarillas o compartiendo coches. "No echemos la culpa a los jóvenes, es una responsabilidad de todos", ha dicho, insistiendo en que "la solución no puede ser cerrar los bares".

A su juicio, la época de las prohibiciones y los encierros en casa "ya ha pasado", por lo que es necesario hacer esfuerzos en vacunación, sensibilización y educación, y tener controlados los brotes. Todo ello, ha dicho, sin repercutir "nunca" en la actividad turística y empresarial.