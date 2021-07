Cvirus.- Puig insta els que participen en botellons a mirar als hospitals: "El malson encara està entre nosaltres"

En aquest sentit, Puig -que ha realitzat aquestes declaracions a preguntes dels mitjans després de la presentació el Pla d'Eficiència Energètica en Edificis Judicials- ha assegurat que "s'aplicaran totes les normatives existents i les ordenances que ja existeixen en molts ajuntaments, al marge de l'augment de les sancions", per a evitar la celebració de botellons i ha insistit: "Encara que ens agradaria que haguera passat i aquest malson s'haguera acabat", el virus "encara està ací".

El cap del Consell ha apel·lat a la "responsabilitat de cada persona". "Es pot estar en un espai vacacional i d'oci sense posar en risc la vida de ningú", ha recalcat i ha lamentat que "encara que la majoria de ciutadans de la Comunitat Valenciana són conscients de la situació, hi ha persones que actuen amb irresponsabilitat i això al final té conseqüències".

"Estem veient com augmenten els ingressos hospitalaris, l'atenció primària té moments d'estrés importants i persones que pensàvem que no tindrien cap possibilitat de ser infectades acaben en els hospitals", ha enumerat, al mateix temps que ha subratllat que "hem de ser conscients que és una responsabilitat de cadascun de nosaltres".

En aquesta línia, Puig ha defès que "aquestes setmanes, més que mai cal actuar amb consciència" i ha ressaltat la importància de "les mesures de restricció, la màxima acceleració en la vacunació i la corresponsabilitat". "Aquesta situació només la podem solucionar com ho hem solucionat en ocasions anteriors: des de la corresponsabilitat i una unitat d'acció en la causa comuna", ha assegurat.

Quant a l'inici de la immunització del tram d'edat entre 20 i 29 anys aquesta mateixa setmana, ha celebrat que "s'està avançant" i ha negat que existisca "cap ralentització" en el procés de vacunació. "En la mesura que tenim disponibles vacunes, se'n van repartint", ha puntualitzat.

Puig ha remarcat que durant aquesta setmana 2.500.000 de valencians comptaran amb la pauta completa de vacunació, una xifra superior al 50 per cent de la població total i per damunt del 50% de les persones amb la possibilitat de ser vacunades. Així mateix, ha destacat que 3.000.000 de persones hauran rebut almenys una dosi.

'OPERACIÓ REPESCA'

A més, ha assenyalat que es començarà amb l'Operació Repesca' per a les persones de diferents grups d'edat que, per diferents motius, no es van vacunar en el seu moment. S'obrirà una nova "finestra de vacunació" en la franja de 60 a 69 anys, als quals s'administrarà AstraZeneca, i una altra per als no vacunats menors de 60, que rebran Janssen o Moderna.

El president ha reiterat la seua voluntat d'"arribar al 9 d'octubre amb la màxima immunitat de la població valenciana". Per açò, ha indicat que "mentrestant el que s'ha de fer és ser conscients que la pandèmia encara està ací".