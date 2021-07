Ojo con las cadenas de WhatsApp que dicen que puedes ganar 500 euros por el aniversario de El Corte Inglés o Alcampo

Tarjetas de regalo por un valor de 500 euros sólo por responder a un cuestionario y compartirlo por WhatsApp, ¿no suena mal de cara al verano, verdad? Pues ojo porque son los nuevos casos de phishing que están circulando en los últimos días.

Seguro que a más de uno os ha llegado este mensaje para participar en estos falsos sorteos de El Corte Inglés o Alcampo por la celebración de sus respectivos aniversarios. Pero, como decimos, ninguno de ellos son promociones de estas compañías, sino que pretenden que los envíes a tantos contactos como sea posible para obtener sus datos personales, bancarios o incluso que acaben suscritos a un servicio premium de SMS.

Cuidado si te llega un WhatsApp de un supuesto sorteo por el 80 aniversario de El Corte Inglés

“¡Felicidades! El Corte Inglés ¡Celebración del 80 aniversario! A través del cuestionario, tendrá la oportunidad de obtener una tarjeta regalo por valor de 500 euros”. Es el mensaje que aparece cuando abrimos un link de un supuesto sorteo de estos almacenes. Pero ojo: ni El Corte Inglés está celebrando su 80 aniversario ni regala tarjetas por ese valor, como han indicado desde su cuenta de Twitter.

Además, no es la primera vez que en Maldita.es os alertamos de una campaña de phishing que suplanta a estos almacenes. El pasado año ya os contamos un caso similar en el que también regalaban supuestamente tarjetas por el mismo valor.

Si nos fijamos en el link que nos lleva al supuesto sorteo, podemos ver que la URL (https://jishushuipgao.top/iGAm6oc3/?_t=1626168375096#1626168396218) no es la de El Corte Inglés, un detalle que nos debe hacer desconfiar.

Una vez accedemos al link nos indican que debemos hacer una encuesta indicando detalles como nuestro rango de edad, si conocemos El Corte Inglés, nuestra opinión sobre la empresa o si somos hombre o mujer.

También podemos ver que siempre aparece el premio en el tercer y último intento. Llegados a este punto, nos indican que debemos enviarlo a 5 grupos de WhatsApp o a "20 amigos", con el objetivo de llegar a tantas personas como sea posible.

Otra característica que nos indica que es phishing es que, aunque suplanta a la página de El Corte Inglés, los elementos de la misma como el menú o el carrito no funcionan y, por tanto, no nos redirigen a ninguna parte si pulsamos sobre ellos.

Alcampo tampoco está regalando tarjetas “por valor de 500 euros” con sólo rellenar un cuestionario por su "50 aniversario"

¿Qué podemos hacer si hemos respondido a los cuestionarios o proporcionado nuestro teléfono o datos bancarios?

Sois muchos los que nos habéis preguntado a través de nuestro email timo@maldita.es qué hacer si habéis dado vuestros datos bancarios, el número de teléfono, si sólo habéis pinchado en el enlace o lo habéis reenviado a otras personas. En Maldita.es, aconsejamos que sigas los siguientes pasos:

Ante la duda, aunque sólo hayas pinchado en el enlace, asegúrate de que no se haya instalado ninguna aplicación maliciosa. Puedes comprobarlo en el apartado “descargas” de tu teléfono móvil. En caso afirmativo, deberás desinstalarla. Si esto no es posible, la Oficina del Internauta recomienda restaurar el dispositivo a valores de fábrica. Asimismo, es importante que mantengas inhabilitada la opción de ‘instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos’ dentro de los ajustes de tu dispositivo.

También es esencial que siempre tengas un antivirus actualizado en el móvil y lo pongas en funcionamiento para comprobar que no hay ningún malware circulando. Si eres de los que no tienes o lo tienes desactualizado, puedes descargarte uno de forma gratuita en la página web de la OSI.

Si has proporcionado tu número de teléfono, además de seguir los pasos anteriores, es importante que también te asegures de que no has acabado suscrito a un servicio premium por el que te están cobrando una tarificación especial. La OSI recomienda comprobarlo directamente en la factura del teléfono y mirar si en el apartado de mensajes de texto hay alguno en el que te cobran una tarifa adicional a la que ya tienes contratada.

Una vez verifiques que estás suscrito a un servicio premium, puedes deshabilitarlo poniéndote en contacto con tu operadora móvil y solicitando que te den de baja de cualquier servicio de SMS premium o de tarificación especial.

En el caso de que la operadora no te aporte una solución, la OSI aconseja que acudas a la Oficina de Consumo de tu ciudad y pongas una reclamación. También puedes reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones.

Además, puedes confirmar si alguna aplicación instalada en el teléfono tiene permisos para usar servicios de mensajería premium siguiendo estos sencillos pasos:

1. Abre el menú ‘Ajustes’ y en el buscador o icono de lupa escribiremos ‘SMS’ o ‘Acceso a SMS Premium’. Dependiendo del teléfono puede cambiar el nombre de la opción.

2. Pulsa sobre la opción correspondiente y comprueba las aplicaciones que tienen ese permiso concedido.

3. Elimina las suscripciones en caso de que las tengas.

Se trata de un phishing idéntico al de El Corte Inglés y también se ha viralizado en las últimas semanas. Comienza con un mensaje de WhatsApp diciendo: “¡Felicidades! ¡50 aniversario de Alcampo! A través del cuestionario, tendrá la oportunidad de obtener una tarjeta Alcampo por valor de 500 euros”. Pero como explica la página web oficial de Alcampo, la empresa no está celebrando su 50 aniversario sino el 40. Tampoco indica que regale tarjetas de 500 euros, sino que tienen diversas ofertas y promociones de productos.

Si accedemos al link que nos envían por WhatsApp, este nos señala que debemos hacer una encuesta como la del phishing de El Corte Inglés y finalmente piden que abramos unas cajas y compartamos el supuesto sorteo con nuestros contactos.

Si has sido de los que has reenviado el mensaje de WhatsApp a otras personas, es recomendable que le comuniques que se trata de phishing para que no caigan.

Por último, y si has dado tus datos bancarios, es importante que te pongas en contacto con tu banco y pidas que cancelen estos pagos. No obstante, muchos de estos phishing proporcionan en la parte de “términos y condiciones” una dirección de correo electrónico para poder darte de baja. Escríbeles y diles que no quieres seguir con el servicio. Si no obtienes respuesta, siempre puedes cancelar la tarjeta.

Si has sido víctima de este timo o de otro similar y quieres contárnoslo, puedes ponerte en contacto con nosotros en timo@maldita.es.