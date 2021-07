Jessica Bueno explica su parto "más difícil": "Estaba un poco asustada"

Jessica Bueno pasaba por el parto de su tercer hijo el pasado 12 de julio y ahora, recuperándose junto a su familia, la modelo comenta por redes su experiencia. Según ha informado, no está dando el pecho al hijo que comparte con Jota Peleteiro y que ha tenido por cesárea.

La modelo, que ha pasado por una sesión de preguntas y respuestas en historias de Instagram, ha demostrado que se encuentra entusiasmada con el aumento de su familia y la interacción que va a crecer entre sus hijos.

"Debe ser precioso ver cómo tu hijo, que hasta hace nada era un bebé, actúa con madurez y cariño cuidando a su hermano pequeño", ha confesado. El pequeño, que ha nacido en la semana 40, se hizo esperar en el parto. Tras varias horas con la bolsa rota, le dieron la opción de la cesárea.

Los hijos de Jessica Bueno en sus primeras interacciones. @JESSICA_BUENO / INSTAGRAM

"Considero que tanto la cesárea como el vaginal son partos naturales. Si hubiese podido lo habría tenido de este modo, pero al final lo que cuenta es el bienestar del bebé. Este ha sido mi parto más difícil, con los otros no hubo ninguna complicación. En el primero me dieron tres puntos y en el segundo solo uno", ha comparado.

Tras la "mala experiencia" que tuvo amamantando al hijo que comparte con Kiko Rivera, la modelo ha decidido no dar el pecho a Alejandro. Ahora se recupera del malestar, el cual califica como algo "normal". "Estaba un poco asustada, era mi primera vez, pero por ahora creo que todo muy bien", ha asegurado, tras confesar que el primer día fue el peor en cuanto a la recuperación.

"Tienes que levantarte de la cama sí o sí y sientes que no puedes. Yo no había sentido nunca un dolor igual y tuve que intentarlo tres veces hasta que lo conseguí. A partir de ahí todo va a mejor. Cuanto más te muevas y camines antes te recuperas y antes desaparece el dolor" y ahora, que ya se encuentra mejor, solo percibe la molestia al incorporarse, tumbarse o realizar movimientos de abdomen. "Es un dolor que merece la pena con creces. No hay que tener miedo", asegura para futuras madres.

Jessica ha dicho que cree que en este tercer embarazo ha ganado entre 18 y 20 kilos, aunque en su mayoría, comparte, se debe a la retención de líquidos. "Siempre me pasa que, después, bajo rápido de peso las primeras semanas antes de iniciar concienzudamente una dieta saludable".

La modelo sevillana, que aún tiene su barriga inflamada, ha compartido que se nota también muy sensible por el "subidón de hormonas" y expresa que requiere más cariño, algo que comparte el padre del pequeño Alejandro desde su perfil. Ambos han demostrado el amor hacia el nuevo miembro en redes, del cual actualizan con constancia.

Jessica Bueno en su última historia de Instagram. @JESSICA_BUENO / INSTAGRAM

La última actualización al respecto la ha compartido Jessica, quien se ha nombrado como "oficialmente noctámbula" debido a la atención que da a su recién nacido. "Con lo difícil que parece durante la noche y el chute de energía que recibimos con los primeros rayos de sol, inexplicable pero cierto", a lo que añade, con una foto de su niño en brazos, que "por la mañana todo pasa".