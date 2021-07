Lara Sajén vuelve poco a poco a la normalidad tras tres meses de aventura en Supervivientes. A su salida se llevó una decepción con la que era uno de sus mayores apoyos en Honduras, Olga Moreno.

La exconcursante de Maestros de la costura se mostró en ese momento estar en shock, pero ahora parece haber reflexionado sobre la mujer de Antonio David, ya que en su último evento solo ha tenido buenas palabras para ella.

Este fin de semana, Sajén ha acudido a la obra de teatro de Jorge Javier Vázquez en Málaga, donde los micrófonos de GTRES le han preguntado sobre la polémica a lo que ella ha dado su opinión acerca de Olga.

Al ser preguntada por sus posibles ganadores, la exconcursante ha puesto a Olga Moreno la primera de su lista, seguida de Tom Brusse y Melyssa: "Los tres están cualificados".

"Es una mujer con mucha fuerza. Ella no ha entrado muy bien al concurso y ha mostrado una gran fuerza por dentro y por fuera. Como superviviente me quito el sombrero", ha explicado Sajen sobre la que fuese su amiga durante su estancia en el concurso.

Unas declaraciones que dejan al descubierto que la argentina ha reflexionado sobre su amiga y su paso por el programa. Ella misma lo ha reconocido: "Me quedo con los buenos momentos (...) Ahora le doy prioridades a otras cosas", ha dicho, dejando claro que perdona del todo a la malagueña.

Lara también ha hablado sobre el reencuentro con su chico: "Él me dijo antes de entrar a la isla que me iba a esperar, pero cuando una está pasando hambre y está sola piensas tantas cosas... pero muy bien, no ha cambiado nada".