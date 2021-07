L'Ivace destina 2 milions en ajudes als plans de seguiment del Programa Tutories d'Internacionalització

La directora general d'Internacionalització, María Dolores Parra, ha explicat que amb aquesta ordre d'ajudes "es recolza l'engegada, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories d'internacionalització en el marc del programa Xec Tutories", un programa de consultoria estratègica que permet a l'empresa iniciar la seua exportació o revisar i millorar la seua estratègia a l'exterior.

"Amb aquesta ordre d'ajudes ampliem el nostre suport i subvencionem el 50% del cost del pla d'internacionalització a les empreses que han format part del programa de Xec Tutories durant els anys 2017, 2018, 2019 i 2020", ha indicat en un comunicat.

"A més -ha destacat María Dolores Parra- s'ha realitzat un esforç per agilitzar la concessió de la present convocatòria perquè les empreses tinguen la certesa del suport i puguen executar les accions previstes amb la seguretat de comptar amb ajudes de fins al 50% del cost del pla".

Aquesta línia d'ajudes compta amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), en un percentatge del 50%, a través del Programa Operatiu Feder de la Comunitat Valenciana 2014-2020. En estar en la seua fase final d'execució aquesta ordre d'ajudes és susceptible de ser finançada a través del següent període 2021-2027.

Un total de 82 empreses han sol·licitat aquestes ajudes de forma telemàtica, amb la concessió a un total de 76 projectes.

COSTOS SUBVENCIONABLES

Es consideren costos subvencionables per aquest orde d'ajudes aquells que resulten necessaris per a l'engegada, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories aprovats per l'Ivace en els exercicis 2017 a 2020 l'import total dels quals no supere el límit de 100.000 euros.

Així, estan incloses despeses de consultoria necessàries per al seguiment i execució del pla, despeses de desplaçament i allotjament en mercats exteriors necessaris per a abordar l'execució del pla, creació de web dirigida a l'entorn internacional o adaptació de la mateixa, així com les despeses de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleria diversa.

També s'inclou la publicitat en mitjans estrangers, portals o directoris online i mercats electrònics internacionals així com comunicació online i offline relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals resultants del pla treballat en la tutoria.

Així mateix es recolzen les despeses de contractació d'una persona amb especialització vinculada a l'àmbit de la tutoria realitzada. Per a les empreses d'indústries creatives i culturals s'admetran també les despeses d'un o una professional o d'empresa externa contractada a aquest efecte.

A tot açò cal afegir les despeses vinculades a accions de promoció a l'exterior, necessàries per a l'execució del pla resultant de la tutoria realitzada, així com les despeses vinculades a accions de promoció internacional, necessàries per a l'execució del pla resultant de la tutoria realitzada que se celebren en mercats exteriors.

Així mateix, es considera elegible la participació en certàmens internacionals celebrats a l'estat espanyol i fora d'ell. Així com la compra de plecs i traducció de documents, i despeses directament relacionades amb la contractació pública exterior, el registre de marca en països fora de la Unió Europea.

En el cas del Regne Unit, s'inclouen despeses de consultoria o de formació relatius a nous controls, tramitació duanera o accessos limitats que puguen variar els seus processos de fabricació i de logística.