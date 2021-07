La Fiscalia de València investiga 4 presumptes atacs homòfobs

La secció de delictes d'odi de la Fiscalia de València ha obert quatre investigacions en menys de dues setmanes per presumptes agressions homòfobes registrades a la ciutat. A més, està analitzant dues denúncies més en un any en què els successos d'aquest tipus s'han disparat. Es tracta dels últims incidents registrats a València, en el llit del riu Túria i en la Plaça d'Hondures.

Les víctimes dels incidents que està investigant el Ministeri Públic són homes, majoritàriament joves. “Aquest tipus d'agressions s'han disparat a la ciutat i pot ser que hi haja una relació amb la celebració de l'Orgull gai i amb l'assassinat de Samuel”, va apuntar la fiscal coordinadora de delictes d'odi, Susana Gisbert.

La situació és, al seu judici, preocupant: “És un tema que sempre ha existit però que ara sembla que s'està veient més, no sé si perquè la gent s'està animant a denunciar o perquè hi ha un repunt de casos. Crec que hi ha una mescla de tots dos factors”.

Sobre aquest tema, la fiscal va destacar la “importància” que els ciutadans que s'assabenten o presencien algun tipus d'agressió d'aquest estil, primer tracten d'impedir-la i, després, la denuncien a les autoritats competents. “És important ser conscients que no tota l'homofòbia és delicte, però sí que és igual de perillosa”, va apuntar Gisbert, que va afegir que “quan en un xat hi ha burles a homosexuals, acudits homòfobs o determinades gràcies o estereotips, cal reaccionar perquè això després crea un ambient d'hostilitat”, va dir.

El Servei Orienta de la Generalitat ha atés en els primers sis mesos de l'any 99 casos de LGTBIfòbia –44 a Alacant, 39 a València i 16 a Castelló–. D'ells, 13 atencions han requerit intervenció social; 37 intervenció legal; i 49 intervenció psicològica, segons les dades que maneja l'Executiu de la Comunitat.