Sagunt, capital de l’escena

La capital del Camp de Morvedre es convertirà el mes que ve, com cada any, en l'epicentre de les arts escèniques de la mà del festival Sagunt a Escena. Del 4 al 29 d'agost, la proposta inclou un total de 22 espectacles, dels quals huit se celebraran en el Teatre Romà i 14 en l'Off Romà. Los locos 20, un espectacle de circ, obrirà el certamen amb la seua estrena, i passaran també pel teatre nos com Carmen Conesa, Alejo Sauras, Mar Gómez, Marcos Morau o Agustí Villaronga.

En el Teatre Romà es presentaran huit espectacles amb 10 funcions. Hi haurà presència internacional, estrenes, música, dansa, circ i teatre clàssic i contemporani. L'obertura serà el 4 d'agost, amb l'estrena de la producció de circ de l’IVC Los locos 20, de la companyia valenciana La Troupe Malabó, creada per Marisa Ibáñez i Jordi Purtí. També es representarà el 5 d'agost.

La programació continuarà el 7 d'agost amb l'actuació de la companyia Casa Conveniente/Zona Não Vigiada de la portuguesa Mónica Calle amb l'espectacle Carta.

En l'escenari hi haurà 15 músics clàssics i 15 ballarines amb la música de la 7a Simfonia de Beethoven.

El 12 d'agost es presenta el concert de James Rhodes, pianista i escriptor, que converteix el concert clàssic tradicional en una autèntica experiència inclusiva.

El 14 i el 15 d'agost arribarà al Teatre Romà la funció La casa de los espíritus, versió teatral de la novel·la d'Isabel Allende, dirigida per Carme Portaceli i protagonitzada per Carme Conesa.

El flamenc estarà present en la programació amb l'actuació el 18 d'agost d'Eduardo Guerrero, un ballarí que celebra el desé aniversari de la seua companyia i que es troba en el millor moment de la seua carrera, amb una estètica actual i una tècnica depurada. A Sagunt se’l podrà veure al costat de les artistes convidades Pasión Vega i María Terremoto. La dansa continuarà amb l'espectacle Sonoma, de la companyia La Veronal, el 21 d'agost.

Tancaran el festival dues obres de teatre clàssic. El 26 d'agost s'ha programat Edipo, una producció del Festival de Mèrida amb Alejo Sauras com a protagonista; i el 28 d'agost es representarà la Clitemnestra, dirigida per Agustí Villaronga, en una producció del Teatre Principal de Palma.

Pel que respecta als espectacles de l’Off Romà (que són gratuïts), s'ha presentat una programació molt variada i per a tots els públics. Les actuacions seran en la Glorieta, la Pujada al Castell, el Centre Cívic i la Casa de Berenguer de la ciutat de Sagunt. En aquest apartat hi haurà espectacles de circ, de dansa vertical, d'acrobàcia, de clown, de funambulisme, de malabars i de música.

“Punta de llança escènica i musical”

“Partint de la singularitat grecollatina del festival, enguany amb títols com Edipo i Clitemnestra, Sagunt a Escena 2021 presenta els exitosos treballs d'un conjunt de creadores i creadors reconeguts internacionalment, d'ací i de fora, que formen part de la punta de llança escènica i musical contemporània i que ja han demostrat que són capaços de sacsejar emocionalment el cos dels espectadors per a fer-nos gaudir”, va afirmar el director general de l’IVC, Abel Guarinos, en la presentació.