Denuncia un ataque homófobo en una playa de Málaga: : "Me amenazaron con clavarme el palo de la sombrilla"

Jaime, un hombre de 35 años, denunció el pasado domingo un ataque homófobo en la playa malagueña para perros del Guadalhorce. Los hechos sucedieron sobre las 17.20 horas y según la versión de la víctima recogida por SUR, los perros de su amiga se acercaron en varias ocasiones al lugar donde se encontraban dos parejas.

"Llamamos a los perros para que no los molestaran, pero son muy sociables y volvían", explicó en sus redes sociales. Uno de los hombres se acercó a Jaime y sus amigos para recriminarles lo que estaba pasando: "¿Vais a hacer algo con los perros de una puta vez?", a lo que Jaime contestó: "Perdona, pero estamos en una playa para perros".

Fue entonces cuando, según la víctima, el hombre le soltó un cabezazo que le provocó una brecha en la cara y le dijo: "Maricón". "Se dirigieron a mí en femenino y me dijeron que me acercase, que me iban a pinchar con el palo de la sombrilla", contó Jaime.

Los amigos de la víctima grabaron lo que estaba sucediendo y anotaron la matrícula del coche en el que se fueron los presuntos agresores. "Allí había más perros, pero solo le molestaban los de tres mariquitas en mini bañador. Tenía la cara inyectada en odio", explicó el agredido.

Jaime se encuentra bien: "Me encuentro bien gracias, he puesto una denuncia y voy a ir hasta el final para que esto no quede impune", publicó anoche. Los hechos se encuentran ahora bajo investigación policial.