Torito deja en 'shock' en 'Viva la vida' desnudándose ante Emma García: "Ni en mi despedida de soltera"

Al colaborador televisivo Torito la vergüenza no es algo que le frene, como así lo demostró en la última emisión de Viva la vida, donde no dudó en homenajear al Día Internacional del Nudismo, que se celebraba el pasado jueves.

Además de la fecha especial, Torito había recibido en redes sociales tanto críticas como retos para mostrar su cuerpo, donde algunos dudaron de que fuera capaz por estar "muy gordo".

Torito se presentó en el plató con una túnica roja bajo la cual prometía no llevar demasiadas prendas.

"Mira que he visto cosas y cosas en mi vida pero, os digo, que nunca he visto nada así. Ni me lo esperaba… ni en mi despedida de soltera", decía Emma García al ser la primera en ver qué había debajo del atuendo del colaborador. "He visto algo que no he visto jamás", adelantaba la presentadora.

Poco después Torito se mostraba también al público. Bajo la túnica iba desnudo a excepción de una suerte de taparrabos que le cubría las vergüenzas con una foto de la cara de Emma García.

El resto del cuerpo lo llevaba decorado con un 'body painting' que paliaba la desnudez, algo que no evitó que algunas colaboradoras, como Carmen Borrego o su sobrina Alejandra Rubio, quedaran impactadas, muy serias, mirando para otro lado.

Torito se desnuda ante Emma García y Carmen Borrego: "No he visto algo así en mi vida, ni en mi despedida de soltera" #VivaLaVida421 https://t.co/ic8qq8jJ1A — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) July 18, 2021

Otras colaboradoras, como Isabel Rábago, encontraban divertido el momento y no dudaban en reír, mientras Emma García se llevaba las manos a la cabeza.