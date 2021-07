Isabel Torres, una de las protagonistas de la serie Veneno, atraviesa por uno de los momentos más duros de su vida. Coincidiendo con el éxito de la producción de los Javis, la actriz anunció que tenía cáncer de pulmón. Un cáncer que ahora parece haberse complicado.

Así lo ha anunciado la propia intérprete en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales, coincidiendo con su 52 cumpleaños. En él confiesa estar "muy malita" y desvela las sesiones de quimioterapia a las que se está sometiendo.

"Es durísimo", narra entre lágrimas Torres. "Me gustaría llegar al año que viene porque la vida es superbonita y no hay nada más bonito que vivir", confesaba la veterana actriz.

"Perdónenme si me echo a llorar, pero me lo puedo permitir porque esta semana ha sido tan dura que no me he podido levantar de la cama. Ayer fue el único día que me pude levantar para ir al hospital para que me dieran algo y revivir un poco, porque ayer sí estaba muerta", confesaba en su estremecedor relato.

Eso sí, desvelaba el positivismo de los médicos, por muy duro que se le haga a ella el proceso. "Yo sé que los médicos tienen mucha esperanza de que me salve y por eso me dan esa medicación, pero la medicación es tan fuerte…".