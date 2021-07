Palito Dominguín desvela sus problemas con la comida tras concursar en 'Supervivientes'

La mayoría de los famosos que se atreven a concursar en Supervivientes dicen que el programa es un antes y un después en su vida. A unos les marca más que a otros, pero lo cierto es que, al menos físicamente, el cambio es más que evidente.

A eso se añade la parte psicológica, ya que muchos añaden la fuerza mental al abanico de materias que experimentan en el reality de Mediaset.

Además, a todo esto, habría que sumar los problemas que sufren con la poca comida que reciben durante todo el concurso y que, después, a muchos les pasa factura.

Es el caso de Palito Dominguín, una de las concursantes más queridas de esta presente edición que ya da sus últimos coletazos antes de la gran final. La joven modelo, que aguantó hasta más allá del ecuador en Honduras, ha explicado en sus redes sociales que no ha podido volver a comer como antes del reality.

"Desde que llegué de la isla la comida me sienta bastante mal, muchas de las comidas"

"Desde que llegué de la isla la comida me sienta bastante mal, muchas de las comidas. Llevo todo el día pensando qué quiero comer y no sabía qué era lo que me apetecía de verdad. Y, ¿sabéis qué era lo que me apetecía? Arroz blanco con almendras. ¡Manda huevos! ¡Lo que he estado comiendo tres meses!", dice la joven sobre recuperar o no su dieta normal.

Por eso, anda buscando dietas alternativas. "He pensado en quitarme las harinas y ver si las cosas sin gluten me sientan mejor porque la pasta me sienta fatal. La bollería también", confiesa.