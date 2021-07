Paz Padilla abre su álbum más personal como homenaje a su marido en el primer aniversario de su muerte

Este domingo se cumplía un año desde que Antonio Juan Vidal, marido de Paz Padilla, falleciera a los 53 años tras un año de lucha contra el cáncer.

Para conmemorar dicha fecha, y en forma de homenaje, la humorista y presentadora de Mediaset ha abierto su álbum más personal. Así, a través de las redes sociales, la gaditana ha hecho partícipes a sus seguidores de este triste primer aniversario con un vídeo recopilatorio de todos esos momentos mágicos que la vida les permitió vivir juntos.

Imágenes que acompaña de la canción Somewhere Over the Rainbow, de Judy Garland.

"Algún día desearé, sobre una estrella, despertar donde las nubes están bien por debajo de mí, donde los problemas se deshacen como gotas de limón, bien por encima de las chimeneas ahí es donde me encontrarás. En algún lugar por encima del arcoíris en lo alto, y los sueños a los que desafías", escribe Padilla acompañando a la música y las imágenes.

Entre las imágenes que recuerda Paz están las del día de su boda y las de los viajes idílicos que la pareja acostumbraba a realizar. Un bonito gesto con el que la presentadora deja muy claro que el recuerdo de su Antonio vive presente en ella.