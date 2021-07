Tu horóscopo diario: lunes 19 de julio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 19 de julio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Debes asumir cuanto antes que las cosas no son siempre iguales. Además, ahora pasas por una etapa en la que puedes tener vaivenes, pero estos no tienen porqué ser negativos. Al contrario, ya lo verás. Hay nuevos caminos que empiezan bien.

Tauro

Confía más en tu instinto, ya que si lo aplicas, verás cómo se solucionan algunos pequeños problemas que tenías en el ámbito laboral. Habla con una persona con la que hay ciertas tensiones y soluciónalas, porque no es nada irreparable.

Géminis

Regresas a esos lugares interiores que te dan paz y tranquilidad. Ahora te alejas del ruido y de gente demasiado alborotadora y eso te hace estar mucho mejor contigo, que es lo importante. No te importará nada que no lo comprendan bien.

Cáncer

El miedo no es una opción ante las nuevas oportunidades afectivas que se presentan. No las temas y lánzate, porque quizá no es el amor de tu vida, pero te puede aportar buenos ratos y una compañía más que interesante. Debes de dar el paso.

Leo

Los fracasos sirven tanto como los éxitos para evolucionar. Olvida las malas experiencias, porque en cualquier caso ya no puedes cambiarlas. Extrae lo más positivo de todo ello y encara el futuro con optimismo. Confía en lo que puedes hacer.

Virgo

Si has hecho una elección en un tema algo espinoso que a los demás les parece errónea, no debes dar demasiadas explicaciones, ya que se trata de tu decisión y si tu estás a gusto con ellas, eso es lo que importa. Debes pedir que respeten esa decisión.

Libra

No te dejes llevar por lo que marquen los demás en el trabajo, y procura dejar tiempo para tus relaciones personales. Quizá hayas dejado un tanto abandonada a tu familia y te necesita. Soluciónalo cuanto antes, te darás cuenta de la realidad.

Escorpio

Tu humor estará expansivo y divertido, muy comunicativo, y eso te vendrá muy bien para establecer relaciones sociales nuevas que poco a poco se convertirán en amistades. No rechaces ninguna posibilidad que se te ofrezca, será algo bueno.

Sagitario

Pon interés en las palabras de una persona con la que hoy te vas a encontrar, ya que tendrán dentro una clave que te llevará a descubrir algo muy interesante relacionado con el futuro. Tiene una información que es valiosa.

Capricornio

No te conviene pensar que todo está ya hecho y que no es necesario seguir trabajando en la comunicación con la pareja, porque quizá hoy te des cuenta que puede haber un problema que no has captado y que hay que solucionar.

Acuario

Si le pides a alguien un favor, no esperes que te diga que sí de inmediato porque valorará si le interesa o no hacértelo. Pero no se lo debes echar en cara porque tu has hecho lo mismo muchas veces. Piensa que cada uno juega su propio juego.

Piscis

Ese logro que hoy vas a conseguir va a marcar un antes y un después en muchas cosas y eso es muy bueno para ti, porque a partir de ahora ya no creerás en lo que te ate o te coarte para seguir adelante. Pones rumbo en tu mente a otros lugares.