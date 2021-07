El aplaudido alegato de Camila Cabello sobre la aceptación del cuerpo

La cantante y actriz Camila Cabello es una de las famosas con más seguidores por su talento y belleza, pero pese a ello, no es perfecta. Y es la primera en admitirlo. La artista cubana ha compartido un vídeo en su cuenta de TikTok en el que hace una acertada reflexión acerca de la aceptación del cuerpo.

Dirigiéndose a sus fans desde su coche tras haber salido a correr, explicó que había pasado por esa sensación muy familiar de darse cuenta de que tal vez se había olvidado preocuparse de su aspecto.

"Estoy usando un topque muestra mi barriga, y no me la estaba metiendo", señaló. "Porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no la mete todo el tiempo. Y yo estaba como, 'Maldita sea'", dijo la cantante nacida en La Habana.

"Entonces me recordé a mí misma que estar en guerra con tu cuerpo está pasado de moda", dijo. "Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer lo que tengo que hacer. Somos mujeres reales con curvas y celulitis y estrías y grasa. Y tenemos que ser dueñas de eso, cariño", dijo Cabello.

El vídeo de Cabello acumula más de 15 millones de visitas, cerca de tres millones de 'me gusta' y casi 25.000 comentarios, la mayoría elogiando la reflexión de la protagonista de la próxima versión de Cenicienta.