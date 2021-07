Cataluña teme que las UCI se desborden en 10 días por la Covid

Las UCI de los hospitales catalanes se pueden desbordar en diez días, según la directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, que ha reconocido este domingo que se ha reaccionado tarde a la quinta ola de la Covid-19 y ha augurado que a finales de julio los pacientes críticos pueden ser 400 o 500.

En declaraciones a RAC1, la máxima responsable del CatSalut ha señalado que se espera que a finales de julio se alcance un nuevo pico de la pandemia "y no es un pico optimista, habla de unos pacientes críticos que se pueden situar tranquilamente entre los 400 y 500", frente a los 297 que hay hoy en las ucis.

Y ha asegurado que, en esta época en que parte del personal sanitario está de vacaciones, "400 pacientes (covid en UCI) tienen la misma implicación que 600 en otro momento", por lo que el sistema sanitario está muy tensionado.

Como ya reconoció la pasada semana el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, este domingo ha sido Craywinckel quien ha admitido que, "desde el punto de vista del CatSalut, del impacto en los usuarios y en el sistema sanitario" sí se ha reaccionado tarde a la quinta ola.

"No hemos sabido trasmitir miedo a la población. Me preocupa muchísimo que la gente continúe saliendo, que genere enfrentamientos con las fuerzas del orden cuando intentan hacerlos volver a casa con el toque de queda", ha dicho.

Se ha mostrado asimismo partidaria de empezar a vacunar a los menores de 16 años. "Sería bueno -ha señalado- poderlos incorporar a partir de otoño, creo que al principio de la escuela, antes no podremos".

Craywinckel se ha referido también a la propuesta que ayer lanzó el teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, partidario de cerrar el ocio nocturno a la una de la madrugada, incluso cuando acabe la pandemia.

"No me incomoda -ha señalado- que alguien ponga sobre la mesa si nuestro modelo de ocio es razonable para hacer compatible la fiesta con el descanso de los vecinos. Es un debate a abrir en un momento de más tranquilidad. No digo ni que sí ni que no, digo que como debate me parece interesante".