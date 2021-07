Así fue el tenso enfrentamiento entre las ministras Isabel Rodríguez e Irene Montero en un plató en 2015

Isabel Rodríguez ha acudido este sábado a La Sexta Noche, ya siendo la nueva ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, donde ha "valorado muy positivamente el cambio de gobierno".

La ministra había colaborado puntualmente en el programa a lo largo de los nueve años que lleva en antena.

En una de las ocasiones, el 28 de noviembre de 2015, Irene Montero y ella mantuvieron una intensa discusión en relación con los desahucios y las alternativas habitacionales.

Ahora, seis años después y siendo las dos miembros del Gobierno nacional, recuerda este encuentro con la ministra de Igualdad con una sonrisa.

"Me río porque le ponemos mucha pasión. El debate ha sido muy positivo, me lo pasaba bien y me divertía en estas noches. En política, como en la vida, nunca hay que perder la pasión. Ese es el empeño con el que llego aquí, hablando de cosas importantes", confesó.

Desde este lunes, con los nuevos nombramientos ordenados por Pedro Sánchez, las dos comparten espacio en el Consejo de Ministros.