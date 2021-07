Arias (PP) fija un plazo de un mes para cambiar el nombre de las 17 calles franquistas junto a más vías

Con este cambio, el Ayuntamiento acatará la resolución del Principado de Asturias que obliga a modificar el callejero urbano suprimiendo nombres que incumplen la ley regional de memoria democrática. No obstante, Arias ha remarcado que el Ayuntamiento "no está de acuerdo" con la resolución, ya que "existen nombres como el de Calvo Sotelo, que no merecen tal desprecio después de ser víctima de la intransigencia y de la violencia en unos tiempos convulsos previos a la Guerra Civil y el franquismo". "Mal puede ser un defensor de la dictadura, alguien que fue asesinado antes de que se produjera el golpe de Estado", ha aseverado.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Arias ha indicado que su departamento lleva "semanas" trabajando en un expediente de revisión de los nombres de las calles. "Calculamos que en un solo mes estará concluido el expediente", ha dicho, en el que se incluirán cambios en algunas calles que, aún teniendo ya nombre, el Equipo de Gobierno cree que "no están a la altura del respeto a la libertad, a la democracia y al valor de convivencia en paz que Oviedo y España merecen".

"Dar el nombre a las calles es una potestad del Gobierno municipal y la vamos a ejercer con total seriedad y responsabilidad", ha remarcado.