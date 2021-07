Sanidad administrará la próxima semana más de 430.000 dosis de la vacuna y espera "agilizar" los grupos de edad

En concreto, durante la próxima semana se inocularán 135.000 dosis más que las que se han administrado en los últimos siete días, una circunstancia que permitirá "seguir agilizando" los grupos de edad que están todavía pendientes de recibir las dosis, según ha señalado la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló.

En total, se inyectarán 249.396 dosis de la vacuna de Pfizer, 51.919 dosis de Moderna, 125.155 dosis de Janssen y 11.747 dosis de AstraZeneca, según ha informado este domingo la Conselleria de Sanidad. La mayoría de dosis, más de 154.000, se destinarán para primeras dosis del grupo de personas de 30 a 39 años, en este caso casi 105.000 dosis de Pfizer y cerca de 49.500 de Moderna.

Otro de los grupos mayoritarios que serán vacunados esta semana, en este caso ya con segundas dosis, será la población de 40 a 49 años. Para ello se destinarán 136.000 dosis: 134.000 de Pfizer y unas 2.250 de Moderna.

Por su parte, de la vacuna de Janssen se administrarán 125.155 dosis. La mayoría de viales (124.790) se han reservado para la 'Operación Repesca' para las personas de 59 a 40 que no fueron vacunadas en su día por diferentes motivos, por ejemplo, que no fueron citadas porque no tenían actualizados los datos de contacto. Es el tercer rescate que se hace a esta franja de edad, apunta Sanidad.

Durante esta semana también está previsto completar la pauta de vacunación de menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca, así como volver a citar a personas que, por diferentes motivos, no pudieron ser vacunadas cuando les tocaba y su cohorte ya está cerrada.

JÓVENES DE ENTRE 20 Y 29 AÑOS

También en aquellos departamentos de salud, principalmente los que atienden a población de zonas del interior, y donde la vacunación está más avanzada en las franjas de edad de más de 30, se iniciará la cita a jóvenes de entre 20 y 29 años. La citación masiva para esta cohorte se realizará la última semana de este mes de julio, tal y como anunció este sábado el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig.

Finalmente, también se prevé inmunizar a personas que tenían activa una infección por coronavirus y debían esperar a que trascurrieran seis meses, a profesionales sanitarios que se incorporan como refuerzos de verano al sistema valenciano de salud, profesionales de residencias o pacientes con condiciones de salud de alto riesgo.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha remarcado la importancia de vacunarse y acudir a la cita de forma puntual. "La incidencia acumulada en los últimos 14 días y los últimos 7 días es muy elevada y es muy importante que nos protejamos", ha afirmado, y ha insistido en que la vacuna es "la mayor esperanza que tenemos en estos momentos".

CITACIÓN

En todos los casos, recuerda la Conselleria, la citación se realiza mediante llamada de teléfono y/o a través de un mensaje al móvil donde se indica fecha, hora y lugar de la vacunación. Si los datos no están actualizados, se pueden modificar en la página web de Sanidad.

La cita recibida en el móvil también se puede recuperar o consultar a través de la aplicación GVA +Salut, disponible tanto para iOS como Android y Huawei, o en la web.

No obstante, si aun así persiste cualquier tipo de duda, se puede llamar al teléfono 900 300 555, donde el personal formado al respecto, atenderá y responderá cualquier cuestión relacionada con el proceso de vacunación.