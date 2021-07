El Instituto Navarro de la Juventud imparte formación en voluntariado internacional a 21 jóvenes de 11 países europeos

El programa Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES), que incluye el voluntariado europeo, está financiado por la Comisión Europea, que en 2021 ha concedido un total de 263.953 euros para la puesta en marcha de este programa en Navarra. En el curso organizado esta semana se utiliza una metodología basada en debates y dinámicas activas que buscan fomentar la participación de las personas voluntarias, al mismo tiempo que se les ofrece formación en lengua castellana.

Al finalizar su estancia, los jóvenes recibirán el certificado youthpass, respaldado por la Comisión Europea, en el que se recogerán los puntos principales de su aprendizaje y las competencias desarrolladas durante su labor de voluntariado, según ha informado el Gobierno de Navarra en una nota.

Los 21 voluntarios (13 mujeres y 8 hombres) tienen entre 18 y 30 años y provienen de Italia, Polonia, Turquía, Macedonia del Norte, Francia, Letonia, Rumanía, Austria, Grecia, Noruega y España. Los destinos en los que desarrollarán sus proyectos de voluntariado serán las asociaciones GEN Europe y Arterra Bizimodu, de Navarra; la Fundación Naturaleza y Hombre, la asociación Imágenes y palabras y el Ayuntamiento de Frómista, de Castilla y León; las asociaciones Arrabal e Imagina y el proyecto Sunseed, de Andalucía; la Asociación Imora, de Extremadura; y la asociación Ser Joven y la delegación de ONCE, de Cantabria.

Claudia Denti, de 25 años, es una voluntaria que desarrolla su labor en la eco-aldea Arterra Bizimodu. Procedente de la región italiana de Emilia-Romaña, cuando estaba terminando sus estudios conoció la realidad de la vida alternativa de las eco-aldeas en Italia y, dado que buscaba una experiencia internacional, decidió probar a vivir y trabajar en una de ellas en el extranjero. A través del CES, aterrizó en esta eco-aldea de Artieda en marzo de 2021, con ganas de conocer un poco más de esta realidad, distinta a la vida de la ciudad.

La joven comenta que la labor en la eco-aldea "me ha permitido conectarme a la tierra, al trabajo con ella, además de conocer a mucha gente nueva, dado que se acoge a jóvenes voluntarios de distintos países". Al ser de procedencias tan distintas, los jóvenes reciben clases de español con el fin de facilitar su integración: "Al principio estaba un poco perdida con el idioma, pero esto me ayudó mucho, me sentí muy arropada". Respecto a su labor en el proyecto, señala que hasta mediodía trabajan en la huerta ecológica, también en la cocina, en la limpieza de la casa o en la coordinación de la compraventa de los bienes que producen.

Claudia Denti es una de las 34 voluntarias y voluntarios europeos que acogerá Navarra este 2021 y que desarrollarán su labor en ocho asociaciones distintas, la asociación Leonardino de Burlada, Cruz Roja Española, Global Ecovillage Network of Europe, Fundación Tudela Comparte, Fundación Oxfam Intermon, SETEM Navarra, Geltoki Sociedad Microcooperativa y la mencionada Arterra Bizimodu.

Además de participar en la presentación de la formación on line impartida esta semana, el director gerente del INJ, Carlos Amatriain, visitó varios de estos proyectos de voluntariado europeo que están en funcionamiento en Navarra este 2021, acompañado por técnicos de juventud, con el fin de realizar un seguimiento sobre la actividad de los jóvenes. Entre ellos, visitó Arterra Bizimodu de Artieda, el comedor social Villa Javier de Tudela y el proyecto Geltoki de Pamplona.

El Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) es un programa de movilidad internacional de la Unión Europea para fomentar la solidaridad y la implicación de jóvenes de 18 a 30 años en proyectos de voluntariado que se desarrollan de dos a doce meses de duración en una ONG, organización u asociación de cualquier país europeo y en los países miembros del espacio Económico Europeo (Noruega, Suiza y Liechtenstein) o en Turquía. El programa cubre todos los gastos de participación.