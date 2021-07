La 'youtuber' cubana Dina Stars reaparece en 'Todo es mentira': "Me detuvieron por instigación a delinquir"

Dina Stars fue detenida en directo en Todo es mentira este martes 13 de julio cuando estaba siendo entrevistada por su opinión acerca de la situación actual en Cuba.

Este viernes, la youtuber ha vuelto a conectar con el programa de Cuatro para relatar los motivos por los que fue arrestada.

La joven permaneció 24 horas en "la recepción del calabozo" imputada de un delito de "instigación a delinquir" por dar "visibilidad" a las manifestaciones que se han desatado.

"Me dijeron que no me metiera en temas de política (...) Me estuvieron interrogando y me dijeron que estaba detenida por instigación a delinquir, por dar visibilidad a las manifestaciones", ha explicado.

"Ellos me dicen que yo no sabía cómo iban a terminar esas manifestaciones, por eso es instigación a delinquir y me detuvieron", relató.

"Pasé 24 horas en la recepción del calabozo, me dejaron hablar con mi madre, que era lo que me tenía mal porque estaba preocupada por ella. Te desestabiliza no saber lo que está pasando fuera. Cuando hablé con ella me mantuve más firme y fue más fácil sobrellevar lo que estaba pasando", ha declarado.

La influencer ya se encuentra en su casa, pero tiene que cumplir una orden de arresto domiciliario "hasta ver si mi caso va a juicio o no". "No puedo hacer ningún acto delictivo porque si lo hago me llevarán presa. Tengo que estar todo el tiempo localizable y puedo salir a buscar alimentos, medicinas, a trabajar o al médico".

Javier Ruiz, presentador del programa en sustitución de Risto Mejide, le cuestionó si sus intervenciones podrían causarle problemas judiciales. "Les pregunté y me dijeron que no, que esto no es ilegal (...) Pero no puedo promocionar ni instigar a ninguna otra manifestación ni nada por el estilo".

"Si me pasa algo, mi mamá se muere. Mi familia está muy preocupada por mí y yo no me quiero arriesgar", ha confesado, por lo que se implicará menos en la lucha política.