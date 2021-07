PP critica que Espadas "externaliza contratos de Cooperación al Desarrollo en vez de usar recursos propios"

Así, el concejal del Grupo Popular José Luis García ha explicado en un comunicado que "no se entiende que el delegado y la dirección general opten por empresas externas para la elaboración de sus planes y estrategias, relegando al personal funcionario adscrito y a sus técnicos a meras tareas administrativas".

"Nos parece una auténtica falta de respeto que el propio delegado reconociese en la Comisión de Control y Fiscalización, a pregunta del PP, que el personal no está cualificado para poner en valor las acciones que desarrolla la delegación en Sevilla y fuera de Sevilla, proyectos subvencionados todos. El gobierno debe respetar y valorar a los trabajadores municipales", insiste en una nota de prensa.

García ha detallado que "una delegación que está dotada en la relación de puestos de trabajo (RPT) de siete puestos, aunque no están todos cubiertos, y con capacidad sobrada para la elaboración de sus propios planes, son unos grandes profesionales". "Hay suficientes profesionales con experiencia destacada y acreditada en la delegación, por lo que es de obligado cumplimiento que la elaboración de planes y estrategias recaiga sobre el personal de la propia delegación y que no pueda parecer que no se quiere que los trabajadores municipales hagan su labor y desarrollen sus capacidades", añade.

Además, considera que el gobierno de Juan Espadas "no puede seguir mintiendo y manifestar, como dijo en la Comisión de Control y Fiscalización, que es el Consejo Municipal quién pide que se realice este contrato".

Al hilo de ello, el concejal popular ha señalado que "una ciudad como Córdoba, con una plantilla municipal tres veces menor que en el Ayuntamiento de Sevilla, haya elaborado su Plan Director de Cooperación al Desarrollo con medios propios y el Ayuntamiento de Sevilla haya tenido que recurrir a una empresa externa para confeccionar el nuevo plan que estará vigente desde 2021 a 2025, con el consiguiente gasto de 11.858,00 euros". Ha añadido que "supone una acción poco responsable por parte del gobierno de Espadas, que debe trabajar y gestionar los recursos del Ayuntamiento bajo los principios de economía y ahorro".

Por otro lado, tal como indica, otro de los contratos externalizados es "el dedicado, según reza su objeto, al diseño y ejecución de estrategias creativas para la difusión de las actividades y programas de la Delegación, un contrato licitado por un importe total de 7.986,00 euros".

El concejal popular ha explicado que es una delegación que tiene asignado un presupuesto de casi dos millones de euros, lo que supone dedicar a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) "sólo un 0,23 por ciento del presupuesto municipal y que sólo se dedica a la cooperación indirecta desarrollando un programa de subvenciones nominativas y otro de concurrencia competitiva".

"Esta cifra está muy lejos del compromiso adquirido por el propio Ayuntamiento en su Plan Director de Cooperación al Desarrollo vigente, donde señala que 'El Ayuntamiento de Sevilla mantiene su compromiso de alcanzar de forma progresiva el 0,7 por ciento para la ayuda oficial al desarrollo, que se irá traduciendo en incrementos progresivos del presupuesto municipal, atendiendo a las posibles situaciones de emergencia, realidad de la situación económica y de la disponibilidad presupuestaria, con el objetivo de llegar al 0,5 por ciento en el año 2019'", explica.

El concejal popular ha concluido que "todo ello demuestra un gran grado de hipocresía, demagogia y falsedad por parte del equipo directivo del gobierno del PSOE, que presume de una cosa pero luego no cumple". Ha exigido a Espadas que aproveche los recursos propios del Ayuntamiento; que "valore las capacidades del personal, que son grandes profesionales, y que deje de engañar a los ciudadanos". "Esto es un ejemplo más del caos y nefasta gestión del gobierno de Espadas, a quién solo le preocupa sus aspiraciones personales y no le importa la gestión del Ayuntamiento, que ya es hora que se haga con eficacia y eficiencia", concluye.