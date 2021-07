Geno explota tras las críticas por la nueva canción de Fórmula Abierta en recuerdo a Álex Casademunt

Esta semana ha salido a la luz Contigo me quedo, una canción inédita del grupo Fórmula Abierta tras el fallecimiento de Álex Casademunt el pasado mes de marzo, interpretado por Geno y Javián, los otros componentes del grupo.

Pero la canción ha recibido un torrente de críticas de los fans por su letra: "Siento que me estoy muriendo, cómo el corazón se para y hasta me falta el aliento. Me resucitas a besos".

Ante esas críticas ha respondido Geno a través de unos comentarios en su cuenta de Twitter. "Me parece muy fuerte que se ofenda la gente que nunca fue fan de Alex y que nosotros tanto Javián, discográfica, su familia, repito, su familia y yo no vemos nada malo en una letra de una canción de amor con todas sus metáforas. Caso cerrado", dijo.

A una fan que le decía que al menos podían reflexionar al respecto, Geno dijo: "Yo considero que ver a malas una letra de amor con millones de metáforas por Dios es sacar las cosas de su sitio. En fin, una pena que penséis así. A Alex le gustaba mucho este tema y por eso no quisimos dejarlo en un cajón. Lástima que lo veáis mal".

Por otro lado, el concierto homenaje a Casademunt se ha pospuesto, tal y como ha anunciado Sonogrand Music: "Con el propósito de que el concierto homenaje a Álex Casademunt sea un día especial en el que todos los asistentes y artistas podamos disfrutar de las mejores condiciones posibles, desde la organización del evento en coordinación con la propia familia del artista, hemos decidido aplazar el evento al día 24 de septiembre de 2021 en WiZink Center Madrid, fecha en la que esperamos que las medidas sanitarias se vayan relajando, así como a su vez el ritmo de contagios de los últimos días. Los que hayáis adquirido ya las entradas y queráis asistir en la nueva fecha, no tenéis que hacer nada, ya que estas mismas entradas serán válidas. Los que por el contrario queráis devolverlas, podréis hacerlo durante los próximos 15 días a través de la misma ticketera donde las comprasteis".

"En los próximos días anunciaremos el cartel completo, estamos trabajando con los artistas y sus oficinas para que este no sufra apenas alteraciones. Sentimos las molestias que este cambio de fecha pueda ocasionaros, pero creemos que es la mejor decisión que podemos tomar en este momento, valorando todas las opciones posibles, por lo que os pedimos comprensión", concluye el comunicado.