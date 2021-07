¿Quiénes son los finalistas de ‘La voz kids’?

Si la semana pasada los asesores de los coaches de La voz kids (Beret, Aitana, Blas Cantó y Rozalén) se despidieron del formato, este viernes 17 de julio Antena 3 emitió, en su prime time, la semifinal del talent infantil.

Así, entre emociones, música y risas, se puso rostro por fin a los finalistas del concurso, que están a tan solo un paso de ganar la séptima edición de La voz kids, presentada por la andaluza Eva González. ¿Quiénes son los talents elegidos?

Equipo de David Bisbal: Manuel Ayra y Rocío Avilés

Al almeriense le costó mucho decidir, pero finalmente se decantó por estos dos concursantes para el último asalto, que presentaron canciones muy emotivas. El primero interpretó Tu refugio de Pablo Alborán, mientras que Avilés aspotó por Vuelvo a verte de Malú. De esta manera, Carmen Puente y su 'Ill never love again de Lady Gaga y Lukas Urdea con su Mi buen amor de Gloria Estefan se quedaron fuera.

Equipo de Vanesa Martín: Lola Avilés y Javier Crespo

Te espero aquí de Pablo López fue la apuesta de Lola Avilés, mientras que Javier Crespo prefirió cantar en inglés con el tema When we were young de la británica Adele, llevando a las lágrimas a su capitana. Esto dejó fuera a otras dos concursantes: Carla Quesada, quien también apostó por Adele con All I ask; y Nora Fayos, quien eligió Something just like this de Coldplay.

Equipo de Melendi: Jesús del Río y Levi Díaz

El autor de Tu Jardín con enanitos eligió al rockero incansable Jesús del Río, de tan solo ocho años, que cantó Back in black de AC/DC. En segundo lugar, Levi Díaz se atrevió con la imponente Sia, eligiendo el tema Alive. De esta manera, se despidieron Dayron Jiménez, que interpretó Como el agua de Camarón; y un David Cabot que cantó la icónica With or without you de U2.

Equipo de Rosario: Nazaret Moreno y Jesús Montero

La artista eligió a sus dos monstruos, tal como suele llamar a las personas para destacar su talento. La primera fue la pequeña Nazaret Moreno, que con sus ocho añitos se atrevió con Olvidé respirar de India Martínez, mientras que Jesús Montero, en segundo lugar, interpretó la poderosa No me doy por vencido de Luis Fonsi.

Así, Marta Fernández e Inés Thandi tuvieron que despedirse, pero no sin dar prueba de sus talentos una vez más: la primera cantó The way we were de Barbra Streisand y la segunda Make you feel my love de Adele, dejando claro que los talents de La voz kids adoran a esta cantante.