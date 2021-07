Cs presenta 17 esmenes valorades en més de 2 milions d'euros al pressupost de l'Ajuntament de Castelló

El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Castelló, Alejandro Marín-Buck, ha avançat que el seu grup ha presentat 17 esmenes al pressupost de la ciutat per un valor de més de dos milions d'euros amb la finalitat d'incorporar les línies taronges que en el seu moment va presentar el PSPV "perquè el pressupost de 2021 fóra anual i no quadrimestral, de reactivació econòmica i social i no ideològic i partidista en el fons i molt propagandista en les formes".

Marín-Buck ha recordat que de les 15 mesures que van presentar al desembre, set tenien consignació pressupostària i huit eren voluntats polítiques. "Huit mesos després -ha continuat- el Fadrell ens entrega el pressupost i veiem que només ha contemplat una iniciativa taronja, concretament la que nosaltres definíem com a programa de digitalització per a pimes i autònoms, 30.000 euros en inversió i 10.000 euros per a formació".

Per açò, Cs ha decidit esmenar el pressupost perquè s'incloguen totes eixes línies taronges "que faran un pressupost més social i econòmic, un pressupost Covid i de dinamització per a la ciutat, tant per al teixit productiu com per a les famílies", ha recalcat el portaveu de Cs.

"Perquè els comerços i les pimes necessiten ajudes directes i efectives a través d'un Fons Covid com proposem des de Cs d'1,6 milions d'euros, no un Pla Resistir com el de la Generalitat en el qual convida Puig i paguem tots", ha afirmat Marín-Buck.

El responsable de Cs a l'Ajuntament de Castelló ha criticat que el Fadrell "no haja augmentat la partida per a ciberseguretat tenint en compte el hackeo patit al març passat". A més ha lamentat que el 'desacord' "presumisca de ser un govern social i progressista i en aquests moments no retalle en l'important per a augmentar l'urgent com a gent gran, famílies monoparentals, violència de gènere, renovació de la subcontracta del SAD, entre altres coses", ha denunciat Marín-Buck.

Finalment, ha criticat que "el Fadrell porte 6 anys fent gala de rescatar persones i ho faça pujant els impostos directes. Quasi un millon d'euros hauran de pagar els castellonencs, aquesta és la seua política fiscal progressista". "Mentre que també augmenta el la despesa de personal, perquè als únics que rescaten és als seus", ha conclòs el portaveu de Cs.