Justícia augmenta en quasi 400 persones la plantilla dels jutjats per al segon semestre de 2021

En concret, els partits judicials de la província de València rebran 196 funcionaris més; 145 aniran als d'Alacant mentre que els de Castelló tindran 53, ha precisat en un comunicat en departament que dirigeix Gabriela Bravo.

Aquest increment va dirigit, principalment, a reforçar les jurisdiccions del Mercantil i el Social, que estan sent les que experimenten major càrrega de treball a causa de la incidència de la Covid-19.

Per aquest motiu, Justícia destina 4,7 milions d'euros per al segon semestre de 2021 per a cobrir una plantilla de reforç de 83 persones: 13 gestors, 57 tramitadors processals i 13 auxilis judicials.

En conjunt, la Conselleria de Justícia destinarà enguany un total de 8,7 milions d'euros per a augmentar les plantilles judicials en el marc dels dispositius de reforç ordinaris i extraordinaris a causa de la Covid-19 així com el Pla Reactiva Justícia que va ser aprovat a l'inici de l'any. Tots ells tenen com a objectiu reduir la càrrega de treball que acumulen els tribunals en uns 10.000 assumptes al semestre.

Els 8,7 milions consignats en el pressupost de 2021 de la Conselleria de Justícia per a reforços de personal suposen un increment del 34% respecte a la dotació dels comptes de l'any 2020.