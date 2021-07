"La única respuesta que recibo, llame donde llame, es: 'Eso es el sistema, no podemos hacer nada, tienes que esperar'". Son las palabras de impotencia de Borja Puerto, un madrileño de 42 años que no consigue cerrar la cita para vacunarse con la segunda dosis de la vacuna contra la covid.

Como él, muchos ciudadanos de Madrid vienen denunciando incidencias en el sistema de notificación de la segunda cita para completar la pauta de inmunización. Lo normal es recibir un aviso, vía mensaje, unos días antes de la fecha prevista para el segundo pinchazo. No obstante, varias personas revelan no haberlo recibido. Otras, como Puerto, se han encontrado con problemas a la hora de confirmar asistencia a esa segunda cita, y lamentan que desde la Consejería de Sanidad no les den solución, a pesar de acercarse la fecha establecida para inmunizarse por completo.

Desde la Consejería dan la alternativa de llamar a un número de teléfono (900 102 112) en el caso de no haber recibido el segundo mensaje, para reclamarlo. Pero lo cierto, según cuentan a 20minutos varios usuarios, es que el problema sigue existiendo cuando cuelgan. "Llevo desde el jueves a primera hora de la mañana llamando a todas las opciones que se me han ocurrido, pero nadie sabe decirme nada. Me dicen que no pueden hacer nada, que espere, que según se acerque la fecha llame a ver si hay novedades. Pero nadie sabe cómo canalizar, ni que ha podido pasar", relata a este periódico Borja Puerto.

Al llamar al teléfono citado, no obstante, niegan tener registrada "ninguna información de incidencia". Según ha comunicado a 20minutos una tele operadora, "si no les ha llegado el mensaje, puede ser que tengan un problema en el Sistema de la Seguridad Social o que se hayan cambiado de teléfono y que por eso no les llegue la notificación al móvil".

Sin embargo, testimonios consultados por este periódico señalan que sí recibieron la notificación de la primera cita y que, sin tener errores en la Seguridad Social ni haberse cambiado el número, no la han recibido ahora con la segunda.

Sin noticias de la segunda cita

Patricia del Castillo, por ejemplo, tuvo que llamar hasta tres veces hasta que consiguió que le confirmaran su segunda cita. "Me vacunaron con Pfizer el 26 de junio y me dijeron que me llegaría la cita de la segunda dosis. Pero pasaba el tiempo, y a mí no me llegaba. Empecé a preguntar a mi círculo más cercano y me decían que a ellos les había llegado unos diez días o una semana antes", explica.

Ante esta situación, la madrileña de 44 años decidió llamar al número gratuito de la Consejería, recibiendo un "ten paciencia, ya te llegará" como única respuesta. "Pasaron los días, volví a llamar, y me contestó otra chica diciéndome que no tuviera tanta prisa, que estaban teniendo problemas con las citas, pero que ya me llamarían. Me dijo también que los 21 días eran orientativos y que no pasaba nada porque me la pusieran unos días después", relata del Castillo.

Finalmente, Patricia ha conseguido solucionar el problema en la mañana de este viernes. "El chico que me ha atendido me ha pedido el DNI (cosa que en ningún momento nadie me pidió) y, al dárselo, me ha dicho que la cita la tengo el lunes por la mañana", afirma. Del Castillo explica que, al preguntarle al chico que le ha atendido la razón por la que no había recibido la notificación, este le ha respondido confirmándole que están teniendo problemas con la aplicación que envía los mensajes, pero que si confirmaba la cita podría presentarse en el centro de vacunación sin necesidad de mostrar el código QR que suelen pedir a la entrada.

"He validado la cita, pero porque he insistido tres veces y he coincidido con una persona que me ha tramitado el problema, ya que el resto de personas ni siquiera me solicitó mi DNI", denuncia.

"En cada llamada me daban una explicación diferente y un 'no se puede hacer nada'"

A Borja Puerto sí que le llegó el mensaje con la información sobre la segunda cita para inmunizarse contra la covid. Sin embargo, el sistema no le dejó concertarla cuando quiso darle al botón requerido para confirmar la hora y el lugar de vacunación.

"El pasado martes me llegó un mensaje. Una vez 'pinché' el enlace, me daba la fecha de la segunda cita. Puesto que estoy en el pueblo de mis padres con mis dos hijos pequeños y con problemas de movilidad (porque en junio me rompí el menisco y ligamentos de la rodilla), no acepté directamente", declara, explicando que primero quiso organizarse para saber qué hacer con sus hijos y reorganizar las citas de rehabilitación. "Una vez todo organizado -añade- el miércoles por la noche fui a aceptar la cita, pero el mensaje daba error". Tras llamar decenas de veces a diversos números, Puerto asevera que "en cada llamada me daban una explicación diferente y un 'no se puede hacer nada'". En una de esas llamadas, de hecho, le dijeron que "puede que la cita caduque a las 24 horas".

Ahora, sin saber todavía si realmente está citado para recibir el segundo pinchazo, Puerto afirma que se presentará directamente en el centro en el que fue inoculado con la primera dosis de Pfizer el pasado 29 de junio, en el día en el que está previsto que complete la pauta. "Probaré a ir, a ver si se apiadan", concluye.

Madrid congela las citas por falta de dosis de Pfizer

La Comunidad de Madrid dejó de dar citas para la primera dosis de Pfizer este miércoles, alegando que el ministerio de Sanidad les ha entregado "la mitad de dosis" que en junio. Según la Consejería, cuentan ahora con un "pequeño stock" de 380.000 dosis de vacunas de Pfizer, ya reservadas para las segundas dosis.

Dicha paralización temporal afecta, tanto a los centros de salud como a los puntos habilitados para la campaña de vacunación, lo que ha generado críticas por parte de los partidos de la oposición en la Asamblea, que acusan al gobierno regional de una "mala gestión".