UP destaca les millores en accessibilitat que incorporen les esmenes a la llei de transparència

El termini de presentar esmenes finalitza aquest divendres, després de la fase de participació en la qual han comparegut diferents persones expertes en les matèries que regularà aquesta norma.

La portaveu adjunta d'Unides Podem ha mostrat la satisfacció del seu grup per aquest procés de participació afirmant que "l'objectiu de la fase de participació és precisament escoltar a les persones expertes que compareixen per a fer les seues aportacions, i després ser capaços d'arribar a acords per a incorporar les propostes que ajuden a millorar el text".

En aquest sentit, ha afegit que "en altres processos legislatius no s'ha aconseguit traslladar aquestes propostes a la llei amb tanta claredat però sens dubte, en aquest cas si ho hem aconseguit", la qual cosa, ha dit, "redundarà en una major transparència de l'activitat pública i l'accés a la informació per part de la ciutadania que en definitiva és el més important".

Quant a les aportacions i millores concretes que s'han realitzat, la diputada d'esquerres ha volgut destacar algunes d'elles, per exemple, "en relació a l'accés de la ciutadania es garanteix que la informació estiga actualitzada i siga de fàcil comprensió i interpretació per part de tots els sectors socials, fins i tot en fase educativa", a més, ha dit "s'ha aprofundit en els mecanismes de rendició de comptes i d'utilització i reutilització de la informació pública".

ADJUDICATÀRIES

En relació a les empreses adjudicatàries de contractes públics, "les obligacions de publicació i accés a la informació s'estenen a totes les parts adjudicatàries de contractes públics, amb l'objectiu d'evitar l'opacitat d'aquest tipus d'informació".

Una modificació d'importància, per a la diputada d'esquerres, té a veure amb l'eliminació dels motius de denegació de sol·licituds per la qual podia exigir-se que tingueren una certa rellevància o interés públic, perquè "àmplia molt el dret d'accés a la informació i evita que es deneguen per una interpretació restrictiva per part de l'administració".

Una mesura que es complementa amb una sèrie d'esmenes destinades a "ampliar i desenvolupar amb més detall la regulació de sistemes de control, integritat institucional i de codis ètics que han d'aprovar les administracions per a complir amb els principis de bon govern que imposa la llei".

D'altra banda, s'estableixen mesures "per a estendre en la fase educativa la cultura de la transparència i que en el futur la societat tinga ple coneixement dels seus drets en relació a l'accés a la informació pública".

Finalment, respecte del Consell de Transparència, la diputada ha remarcat: "Ens pareix una aportació important que s'habilite la seua potestat sancionadora i per açò ho hem incorporat en les esmenes, perquè no és suficient amb que el Consell controle el compliment de la llei sinó que ha de poder sancionar a qui la incomplisca".

Així, ha finalitzat dient que "una nova potestat que reforça la importància de la professionalització de les i els integrants del Consell que ja preveu la llei, perquè només amb una dedicació diària i continuada pot garantir-se l'aplicació i desenvolupament de la llei, no només resolent les reclamacions ciutadanes i sancionant els incompliments en matèria de transparència i dret d'accés a la informació, sinó que també garantirà que es complisca amb altres funcions importants que té el Consell com, per exemple, la formació, assessorament i acompanyament del compliment de la llei per part d'altres organismes públics, com els ajuntaments."