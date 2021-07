Condemnats a penes d'entre 14 i 18 anys de presó els quatre acusats de la violació grupal de Callosa

La sentència, notificada aquest divendres a les parts, declara a cadascun dels penats autor d'un delicte continuat d'agressió sexual, per la seua participació directa en els fets, i cooperador necessari dels tres delictes del mateix tipus penal comeses per cadascun dels altres tres coacusats.

A dos d'ells, a més, la sala els condemna per un delicte de descobriment i revelació de secrets perquè van fotografiar o van gravar amb els seus telèfons mòbils els fets, informa el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La resolució judicial considera provat que els acusats van coincidir amb la víctima, aleshores de 19 anys, en la zona d'oci de Benidorm, durant la celebració de la Nit de cap d'any de 2018, i van seguir amb ella de festa.

En les hores posteriors, van acudir a un domicili de Benidorm, on la xica va ser agredida sexualment per dos dels homes, i al soterrani de la vivenda de Callosa d'un d'ells, qui va tornar a agredir-la sexualment mentre els altres participaven directament o cooperaven d'alguna manera en eixa violació.

La víctima "va ser menyspreada i reduïda a un mer objecte sexual dels acusats", els qui es dirigien a ella "amb ànim denigratori" o "en to de burla" mentre succeïen els fets, actuant "com si es tractara d'un esdeveniment festiu, reproduint constantment música", o "piulant" com a resposta a les seues queixes i laments, segons arreplega la sentència.

ATENUANTS

L'Audiència d'Alacant aprecia en la conducta dels processats els atenuants de confessió i reparació del dany, les dos contemplades en les seues conclusions definitives per la Fiscalia i l'acusació particular.

En primer lloc, tots els reus van reconéixer els fets durant el juí i van demanar expressament perdó a la perjudicada. Pel que fa al segon atenuant, la víctima va declarar sentir-se rescabalada per la indemnització de 60.000 euros consignada en un compte judicial pels seus agressors abans de la celebració de la vista oral, explica l'alt tribunal en un comunicat.

També s'aplica l'atenuant d'embriaguesa -que reconeixia l'acusació particular però no el Ministeri Públic-, en considerar acreditat que l'actuació dels agressors es va veure influïda per una "incessant" ingesta important d'alcohol i substancies estupefaents.

En individualitzar les penes, els magistrats imposen la més alta, 18 anys de presó, a un dels agressors, enfront dels 21 anys i dos mesos sol·licitats per la Fiscalia i als 16 anys i quatre mesos que demanava l'acusació particular.

La resta dels tres acusats ha sigut condemnat a 14 anys i dos mesos, 14 anys i 10 mesos i 17 anys i dos mesos de presó, respectivament. Totes aquestes penes porten acompanyades les corresponents ordres de prohibició d'aproximació i comunicació amb la perjudicada.

A més, la sentència, que pot ser recorreguda en apel·lació, ordena l'obtenció, fins i tot forçosa, de proves d'ADN dels quatre condemnats per a la seua inclusió en una base de dades policial, "tenint en compte la gravetat dels fets i la reiteració de l'agressió a la víctima".