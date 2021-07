El alcalde de Pontevedra considera la sentencia que anula la prórroga de Ence como "un fracaso estrepitoso del PP"

En este contexto, el regidor nacionalista ha señalado "especialmente" los "fracasos" tanto de Rajoy como del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya que los populares "intentaron, mediante un cambalache ilegal con la empresa, poner en peligro la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo por no buscar la única solución, lógica y legal, que sería el traslado a otra ubicación".

Sobre la prórroga otorgada en 2016, Lores ha recordado que el Ayuntamiento "siempre consideró que era ilegal" y ha añadido que tanto el PP como la dirección de la pastera "pretendieron engañar a la sociedad pontevedresa y a los trabajadores" mediante "un fraude de ley".

Finalmente, ha hecho un llamamiento como alcalde a la directiva de Ence "y especialmente al presidente Feijóo" para que "dejen de engañar a los trabajadores y a la sociedad" y "se pongan a trabajar en la única solución posible", que es "el traslado de la factoría fuera de la ría".

PP: "500 FAMILIAS VEN CÓMO SU FUTURO SE ENSOMBRECE"

Por su parte, el portavoz local del Partido Popular y líder de la oposición, Rafa Domínguez, ha salido al paso del fallo de la Audiencia Nacional sobre la continuidad de la fábrica de Ence para decir que "hoy 500 familias de Pontevedra ven cómo su futuro se ensombrece". "A mí me produce muchísima pena y muchísima lástima", ha dicho, sobre la sentencia.

El también presidente local del PP no ha dudado de responsabilizar de esta decisión al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, porque "antepone su política anti empresas al trabajo de las familias".

"Tantas y tantas familias están sufriendo hoy por culpa del alcalde", ha añadido Domínguez, que ha apuntado que los trabajadores de Ence "a lo mejor no pueden darle estudios universitarios" a sus hijos "o no pueden pagar la hipoteca por el recurso de un alcalde al que no le importa el empleo en su ciudad".

PSOE: "UN BUEN DÍA PARA PONTEVEDRA"

También el teniente de alcalde del Ayuntamiento, el socialista Tino Fernández, ha valorado positivamente esta sentencia de la Audiencia Nacional: "Hoy es un buen día para Pontevedra".

"Desde el Grupo Municipal Socialista queremos mostrar nuestra satisfacción por esta sentencia" al considerar que da la razón "a quienes creíamos que la prórroga era absolutamente ilegal", ha dicho.

En segundo lugar, ha reivindicado la postura que viene manteniendo el Partido Socialista -"durante mucho tiempo despreciada por todos los demás partidos políticos"-, que apunta que la fábrica pastera no puede mantenerse en la ría "pero hay que garantizar su traslado" mediante el diálogo: "Esa es la (postura) que debe imperar y debe triunfar".

"Ahora es el momento del diálogo y de dar la cara por los trabajadores de Ence", ha sostenido Tino Fernández, convencido de que "hay alternativas para el traslado".

También ha señalado al presidente de la Xunta y al resto del Gobierno gallego, que "hasta ahora solo han venido actuando como delegados de la empresa", para que ahora "desde la política", y como administración competente, "pongan de su parte" para hablar del traslado "y se pongan a trabajar para buscar alternativas".

Finalmente, el portavoz socialista y teniente de alcalde pontevedrés se ha dirigido a la dirección de la pastera para que "actúe de buena fe y con honestidad y se siente a negociar", ya que asegura contar "con el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez" de que "se hará todo lo que sea necesario" para que la empresa consolide su actividad industrial en otro lugar distinto al de Lourizán.