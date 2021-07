Cs proposa que tots els càrrecs públics publiquen les seues nòmines mensuals

Així ho ha explicat la diputada de Cs Mamen Peris, que ha anunciat en un comunicat que el grup parlamentari ha presentat 33 esmenes a la Llei de Transparència i Bon Govern.

Peris ha advocat perquè aquest organisme pot elaborar i aprovar els seus propis pressupostos i reglaments i perquè compta amb una oficina tècnica potent perquè instruïsca els procediments. "Des de Ciutadans considerem que no té sentit que aquest Consell depenga de la Conselleria de Transparència i que a més no puga sancionar per l'incompliment de les obligacions en matèria de transparència i bon govern", ha afegit Peris.

Entre les esmenes del partit taronja destaca la petició de que els membres d'aquest consell no tinguen dedicació exclusiva amb l'objectiu de poder garantir la seua independència i que siguen triats per un període de cinc anys sense possibilitat de reelecció.

Cs també proposa que es publique la titularitat real de la persona jurídica o entitat adjudicatària que subscriga un contracte amb una de les entitats obligades per la llei i que es facen públics els documents aportats pels beneficiaris d'ajudes o subvencions.