Cvirus.- Puig demana esperar a veure l'evolució del virus per a parlar del futur de les Falles i confia en una millora

"Ara, en aquests moments encara no estem en una situació d'analitzar el que passarà d'ací a més d'un mes. Anem a veure d'ací un mes i mig com estan les coses. Anem a veure com avança. Espere que les coses milloren molt a partir d'eixe augment de la vacunació" previst, ha exposat el responsable autonòmic.

Puig s'ha pronunciat d'aquesta manera després que la Junta Local Fallera de Riba-roja de Túria (València) haja decidit suspendre les Falles, previstes també en aquest cas per a setembre "davant l'actual situació sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 i després de valorar les últimes dades d'incidència de contagi".

El cap del Consell, que ha participat a València en la presentació oficial de la Federación Hábitat de Espanya, ha destacat respecte a la incidència de la Covid-19 a la Comunitat Valenciana que "en aquests moments, el més important és superar definitivament la pandèmia".

"No hi ha gens més important per a la reactivació econòmica, social i emocional d'aquesta societat. Necessitem la màxima cohesió, la màxima unitat per a la superació de la pandèmia", ha agregat. Puig ha apuntat que "estem en una situació crítica dins de la millora que s'ha produït en els últims mesos", però ha subratllat que "la pandèmia continua ací".

El president ha indicat que en l'actualitat "està afectant directament als joves" i ha afirmat que "no podem perdre a ningú" i que s'ha de "salvar vides". "Eixa és la gran obsessió que hem de tindre", ha ressaltat, al mateix temps que ha apostat per "accelerar al màxim el procés de vacunació".

Ximo Puig ha afirmat que "prevenció i vacunació són els instruments" que estan a l'abast per a frenar la Covid-19. "La vacunació s'accelerarà tot el que es puga", ha reiterat. No obstant açò, ha matisat que cal tindre en compte "la limitació única que tenim", segons ha dit, ja que no es compta amb "suficients dosis per a anar més de pressa".

No obstant açò, el responsable autonòmic ha assegurat que "abans del 9 d'Octubre hi haurà immunitat a la Comunitat Valenciana" i ha asseverat que a partir d'eixe moment, els habitants d'aquesta autonomia estaran "molt més protegits".

Puig ha afegit que "en aquests moments l'única cosa que podem dir és que hem d'aguantar, tindre paciència i combinar les vacances amb la prevenció". "Encara és necessari tindre una corresponsabilitat que ens ha fet avançar molt en la lluita contra la pandèmia", ha exposat.

A continuació, ha indicat que "s'està avançant molt", també en vacunació, però ha matisat que "encara hi ha una propagació del virus molt alta". En aquest sentit, ha declarat que "la intervenció de la nova variant Delta ha fet molt de mal, també en la propagació" de la malaltia.

"OCI SEGUR"

Amb tot, Ximo Puig ha repetit que "el missatge ha de ser màxima prudència". "És el moment de l'oci, els joves tenen dret a l'oci però ha de ser oci segur", ha manifestat, alhora que ha dit que aquest col·lectiu de la població ha de saber que "el virus ara va fonamentalment a per ells".

Preguntat per si la situació actual i la incidència de la Covid-19 a la Comunitat Valenciana poden fer que les restriccions que la Generalitat revisarà en uns dies es mantinguen o endurisquen, el president de la Generalitat ha descartat "especular" sobre aquest tema.

"No vull especular sobre noves mesures. Crec que que en aquests moments el que hem de constatar i, sobretot, intentar és el compliment de les restriccions que hi ha" a l'actualitat, ha respost. "Hem de pensar que aniran tenint resultats, però això ho hem de veure en els pròxims dies", ha afirmat.