Cvirus.- Marbella remitirá documentación a Junta para calcular la incidencia COVID sobre la población real

Así lo ha anunciado este viernes en un comunicado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien ha explicado que "es una reivindicación justa que se sustenta en parámetros fiables y objetivos que se han utilizado anteriormente y en los que nos solemos basar para el refuerzo de los servicios básicos".

Además, ha subrayado que "en un municipio turístico como el nuestro, en el que el sector productivo está teniendo un repunte después de afrontar unas condiciones muy duras, es necesario ofrecer datos veraces que no llamen a engaño y que tengan un impacto negativo en plena temporada alta".

La regidora ha especificado que el estudio sobre el consumo de agua se ha solicitado a las dos empresas suministradoras, Acosol e Hidralia, y se ha calculado en virtud los metros cúbicos suministrados, la cifra de pólizas y los litros cúbicos dispensados por habitante y día, tomando como media un consumo moderado, lo que supone una población de 379.000 personas. Ha detallado que si se hace la estimación con un consumo bajo, la población superaría los 500.000 residentes, y en el caso de establecer como escenario un consumo alto, rebasa las 300.000 personas.

Respecto a la recogida de basura, ha precisado que en el mes de abril se refleja un incremento de 140.000 habitantes, en marzo de 156.000, en junio de 155.000 y en julio de 242.000, por lo que, según este indicador, la cifra actual es de 392.000 personas en el municipio.

"No se puede hacer una regla de tres con una población censada de 147.000 habitantes cuando la realidad dista mucho de esos datos" ha afirmado la alcaldesa, quien ha resaltado que "si un turista se hace una PCR y el resultado es positivo computa como contagio, por lo que lo lógico sería incluirlo también entre la población actual de la ciudad y, siguiendo este criterio, la tasa de incidencia estaría en torno a los 240 casos".

La alcaldesa ha señalado que "todos debemos ser consecuentes en una situación tan delicada, porque cualquier bulo infundado que surja tiene un efecto directo en el descenso de reservas y de visitantes, y no es justo para un sector que se ha visto tan golpeado por la pandemia y que empieza a recuperarse".

Por ello, ha confiado en que la Junta de Andalucía "sea consciente y muestre sensibilidad con las reclamaciones justas del municipio"; al tiempo que ha recordado que "hay otros indicadores que también se deben tener en cuenta, como los ingresos hospitalarios, que no están siendo tan frecuentes como en olas anteriores porque la mayoría de contagios no tienen tanta gravedad al no estar asociados a otras patologías y, en el caso de Marbella, se han incrementado en la misma medida que en veranos anteriores por el aumento de visitantes, pero no con casos de COVID", ha precisado.

En este sentido, ha recordado que "la herramienta más eficaz para frenar la pandemia sigue siendo la vacunación, porque un 75 por ciento de los pacientes de UCI no están inmunizados" y ha apelado a la responsabilidad de la población ya que, como ha resaltado, "ayer pusimos 1.000 dosis a disposición de los mayores de 40 años sin cita y solo se pusieron 250 del total. Es necesario que sepamos que cuando nos vacunamos no lo estamos haciendo solo a título individual, sino también colectivo", ha añadido.